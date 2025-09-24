Ponte sullo Stretto di Messina, stop della Corte dei Conti per chiarimenti: PD all'attacco di Salvini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Corte dei Conti mette in dubbio il progetto del Ponte sullo Stretto. Nel documento esprime perplessità procedurali e tecniche che richiedono importanti chiarimenti. Secondo il ministero dei Trasporti è una “fisiologica interlocuzione”, mentre l’opposizione va all’attacco dell’impianto del progetto. “Il Paese deve sapere”, dicono.

Bocciato il ponte sullo Stretto

Arriva in sei pagine il documento della Corte dei Conti che boccia il progetto delPonte sullo Stretto. Il via libera, dato da Cipess, presenta diverse perplessità procedurali e tecniche secondo il magistrato istruttore.

Per la magistratura contabile c’è la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi. Si legge: “Risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori”.

ANSA In foto il progetto del Ponte sullo Stretto

Inoltre si chiedono chiarimenti anche sulle tempistiche e in merito alle valutazioni svolte dal comitato in relazione all’efficacia della delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, con la quale venne approvata la relazione sui motivi imperativi di interesse pubblico. Infine si chiedono chiarimenti anche sul piano economico. La Corte manifesta perplessità in merito al disallineamento tra l’importo assicurato in data 25 luglio e quello quantificato il 6 agosto.

Come risponde il governo

Il documento è stato inviato alla Presidenza del Consiglio, che dovrà rispondere ora dei dubbi palesati dalla Corte dei Conti. Il governo ha 20 giorni per rispondere.

Sono però già intervenuti alcuni portavoce del progetto che vogliono tranquillizzare sulla “bocciatura”. Secondo il ministero dei Trasporti infatti la procedura è una “fisiologica interlocuzione” e saranno presto date tutte le integrazioni richieste dalla Corte dei Conti. Infine viene dichiarato che ilPonte sullo Stretto non è in discussione e che quindi si farà.

L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato che l’ufficio di controllo della Corte non abbia espresso una bocciatura o un giudizio di inadeguatezza. Rispetto agli elementi mancanti, Stretto di Messina fornirà tutto ciò che serve alla Corte per completare l’istruttoria.

L’opposizione all’attacco

Dall’altra parte c’è invece l’attacco dell’opposizione. Il capogruppo del PD e il vicepresidente della commissione Trasporti alla Camera parlano di sonora bocciatura che “mette in discussione l’impianto stesso del progetto”.

Viene infatti chiesto a Matteo Salvini di smetterla con gli annunci propagandistici e di spiegare al Paese cosa sta realmente accadendo. Per questo presenteranno interrogazioni parlamentari che permettano la massima trasparenza e chiarezza.

Per Anthony Barbagallo e Andrea Casu è in gioco la credibilità delle istituzioni e l’uso corretto delle risorse pubbliche.