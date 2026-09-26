Ponte sullo Stretto, perché il direttore Valerio Mele ha lasciato l'incarico alla vigilia della delibera
Ponte sullo Stretto, Valerio Mele lascia il ruolo di direttore tecnico e passa ad Anas. Il cambio di carica prima dell'istruttoria CIPESS
Valerio Mele lascia il ruolo di direttore tecnico della società che gestisce il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Dal 1° ottobre cambio di ruolo e passaggio ad Anas, dove assumerà l’incarico di Chief Operating Officer alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato. Una scelta arrivata dopo tre anni di gestione del progetto del ponte in un momento significativo: nei prossimi giorni è infatti previsto l’avvio dell’istruttoria presso il CIPESS.
Valerio Mele lascia la Stretto di Messina
L’attuale direttore tecnico della società che gestisce il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, Valerio Mele, lascerà il proprio ruolo a partire dal prossimo 1° ottobre.
L’esperto, che nel corso di questi ultimi tre anni ha maturato un’ampia esperienza seguendo da vicino lo sviluppo dell’opera e delle sue fasi – come si legge nella nota ufficiale – passerà a uno dei ruoli di massimo vertice tecnico dell’azienda Anas.
Infatti assumerà l’incarico di Chief Operating Officer di Anas, alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato.
La tempistica
La decisione arriva in un momento cruciale per il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Infatti, nei prossimi giorni, dopo diversi mesi di gestazione, è previsto l’avvio dell’istruttoria presso il CIPESS.
Si tratta di un passaggio fondamentale per la società Stretto di Messina e per il progetto del ponte, perché aprirà una nuova fase nel loro sviluppo.
C’è chi fa notare, come le pagine del Sole 24 Ore, che la mossa suona come una strana coincidenza. Ma il cambio di incarico e l’avvio dell’istruttoria vengono ricondotti dalla stessa società a una “programmazione già definita”.
I prossimi passaggi
Stretto di Messina ha fatto sapere di aver già acquisito le risorse tecniche per la realizzazione del ponte e ha quindi assicurato la continuità del progetto anche dopo il passaggio di Mele ad Anas.
Secondo le informazioni fornite dalla società, mancherebbero solo gli ultimi passaggi dell’iter autorizzativo. Il ponte sullo Stretto ha infatti già ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Un passaggio fondamentale sarà proprio l’istruttoria CIPESS, conclusa la quale il progetto entrerà ufficialmente in una nuova fase.