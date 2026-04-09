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Un’auto di lusso sottratta con una truffa è stata recuperata e restituita al proprietario dai Carabinieri di Pontecorvo. L’operazione, avviata dopo la denuncia di un cittadino, è stata condotta grazie a indagini serrate e all’analisi di tracciamenti GPS e videosorveglianza. Il veicolo, una Audi RS3, era stato acquistato da un truffatore con documenti falsi e un assegno clonato. L’auto è stata rintracciata tra Napoli e la Sicilia e recuperata a Messina, per poi essere riconsegnata al legittimo proprietario.

La dinamica della truffa

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio nel mese di febbraio, quando un cittadino di Pontecorvo si è rivolto agli uffici della locale Stazione Carabinieri per presentare una denuncia-querela. L’uomo ha segnalato di essere stato vittima di una truffa e di sostituzione di persona durante la vendita della propria Audi RS3.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il truffatore, un 56enne che si è presentato come acquirente con documenti falsi e generalità fittizie, ha perfezionato l’acquisto dell’auto consegnando alla vittima un assegno circolare di 62.500 euro. Solo dopo la consegna del veicolo, il venditore ha scoperto che l’assegno era stato abilmente clonato e i documenti d’identità erano completamente artefatti. In questo modo, il cittadino si è ritrovato senza la propria auto e senza il corrispettivo pattuito, subendo sia una truffa che una sostituzione di persona.

Le indagini dei Carabinieri

La macchina investigativa è stata attivata immediatamente. I militari dell’Aliquota Operativa e della Stazione Carabinieri di Pontecorvo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cassino, hanno avviato una complessa attività d’indagine. Attraverso l’analisi dei dati, il tracciamento GPS e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza lungo le principali arterie nazionali, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso dell’auto in tempo reale.

Il recupero dell’auto tra Napoli e Messina

L’Audi RS3 è stata localizzata inizialmente in transito nel territorio di Napoli, per poi proseguire verso sud, in direzione della Sicilia. Una volta che il veicolo è stato tracciato in ingresso a Messina, è scattata la collaborazione con i militari del Nucleo Radiomobile di Messina e della Stazione Carabinieri di Messina Ganzirri. Grazie a questa sinergia, l’auto è stata intercettata e recuperata prima che se ne perdessero definitivamente le tracce.

La restituzione e la soddisfazione della vittima

Questa mattina, presso il Comando di Pontecorvo, l’autovettura è stata formalmente riconsegnata al legittimo proprietario. La vittima, visibilmente commossa per il rapido e positivo esito della vicenda, ha espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri di Pontecorvo, elogiando la dedizione, l’impegno e la professionalità dimostrati nell’assicurare un risultato così tempestivo.

Le indagini proseguono

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’indagato, come previsto dal codice di procedura penale, potrà far valere le proprie difese nelle fasi successive del procedimento.

IPA