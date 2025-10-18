Pontedera, i medici non si accorgono del tumore al colon: maxi risarcimento per i parenti della vittima

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Era stato rimandato a casa nonostante avesse un tumore al colon e ora arriva il risarcimento. La vicenda risale al 2006, quando un uomo di 60 anni si era recato all’ospedale di Pontedera. Rimandato a casa e rassicurato, dopo un anno e mezzo era morto a causa del cancro diagnosticato in ritardo. La corte d’Appello di Firenze ha condannato la Asl a pagare due milioni e mezzo di euro ai parenti della vittima.

L’esame “parziale” all’ospedale di Pontedera

Sin dal 2005 l’uomo aveva accusato emorroidi e anemia. Il medico curante, sospettando la presenza di un tumore all’intestino, gli aveva prescritto una colonscopia.

L’esame era stato eseguito nel mese di maggio del 2006 presso l’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera. Ma, secondo la ricostruzione dei giudici, in quell’occasione non era stato ispezionato il colon destro, dove dopo un anno e mezzo è stato trovato il tumore. Il 60enne, quindi, era stato rassicurato e rimandato a casa.

La scoperta del tumore al colon e il decesso

A settembre del 2007, dopo un peggioramento delle sue condizioni, l’uomo era tornato in ospedale per un ricovero. E solo allora i medici avevano trovato il tumore al colon, che nell’esame dell’anno prima non era stato visto.

Nel frattempo le metastasi erano cresciute e, nonostante un intervento chirurgico e la successiva chemioterapia, il paziente era morto nel mese di novembre del 2007. Qualche anno dopo, sospettando una negligenza nella prima colonscopia effettuata a Pontedera, i familiari della vittima avevano denunciato la Asl.

Tuttavia, il tribunale di Pisa, nel primo grado di giudizio, aveva rigettato la richiesta di risarcimento. Solamente dopo il ricorso in appello i familiari hanno visto l’accoglimento del ricorso.

Maxi risarcimento per i parenti della vittima

Lo scorso anno gli stessi giudici del tribunale di Firenze avevano accertato la responsabilità dei medici coinvolti, ma ora il risarcimento è stato quantificato.

Vedova, figli, nipoti e sorelle dell’uomo dovranno ricevere due milioni e mezzo di euro più gli interessi maturati finora. La Asl ha presentato ricorso in Cassazione, ma i magistrati non hanno sospeso l’esecutività della sentenza e quindi i parenti, 18 anni dopo il decesso del congiunto, riceveranno un risarcimento per il presunto caso di malasanità.

“Questa corte – si legge nella sentenza – afferma che ove la diagnosi fosse stata effettuata tempestivamente il tumore avrebbe avuto caratteristiche tali da evitare, più probabilmente che non, anche la chemioterapia, e afferma la responsabilità dell’ospedale per la morte del congiunto degli appellanti”.