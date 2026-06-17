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È scattato un deferimento durante i controlli straordinari condotti dai Carabinieri nei cantieri edili della provincia di Rieti: un imprenditore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver violato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’uso di ponteggi non a norma. L’operazione è stata svolta nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto al lavoro irregolare e al caporalato.

Gravi violazioni riscontrate: sospesa l’attività imprenditoriale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, in collaborazione con i militari della Stazione di Cottanello, ha effettuato una serie di verifiche presso diversi cantieri edili situati nel territorio provinciale. L’obiettivo principale dei controlli era la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche il contrasto al lavoro irregolare e al caporalato, fenomeni ancora troppo diffusi nel settore dell’edilizia.

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza. In particolare, un imprenditore edile sabino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per aver permesso ai propri dipendenti di utilizzare un ponteggio privo, in diversi punti, dei necessari parapetti e fermapiedi. Questi elementi sono fondamentali per prevenire il rischio di cadute dall’alto, una delle principali cause di infortuni gravi e mortali nei cantieri.

Alla luce delle violazioni accertate, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Contestualmente, sono state elevate ammende e sanzioni aggiuntive per un importo complessivo superiore a 5.500 euro.

Una strategia di vigilanza costante

I controlli effettuati rientrano in una più ampia strategia di vigilanza che il NIL di Rieti, con il supporto dell’Arma Territoriale, porta avanti con regolarità. L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato, dall’altro rafforzare il rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza. Le attività ispettive sono fondamentali per garantire condizioni di lavoro dignitose e tutelare la salute dei lavoratori, spesso esposti a rischi evitabili.

IPA