Ponti e festività 2026 a scuola e nel lavoro, il nuovo anno porta con sé più vacanze e weekend lunghi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il 2026 è alle porte e studenti e lavoratori stanno già pensando ai ponti e alle festività che verranno, a quando, insomma, potranno godersi giorni di vacanze in più e weekend lunghi. Ebbene, quello in arrivo sarà un anno generoso da questo punto di vista: con 13 giorni di ferie ad hoc, i più creativi potrebbero avere tanti di giorni di riposo consecutivi, fino ad arrivare ad anche più di un mese intero.

Quando chiedere ferie nel prossimo anno

C’è già chi pensa alle ferie per il 2026 e chi può – e sa programmarle in anticipo – potrebbe godersi davvero un anno particolare. Quello che arriva è infatti impreziosito da diverse ricorrenze poste in giorni tattici che, con il giusto acume, possono essere sfruttate per riposare, programmare viaggi o, comunque, non lavorare.

Chi lavora dal lunedì al venerdì, piazzando sagacemente 13 giorni di ferie, potrebbe ottenere ben 35 giorni di stacco totale.

Le festività e i ponti del 2026

Le prime festività dell’anno sono subito positive: Capodanno è di giovedì, l’Epifania di martedì: se si prendono solo due giorni di ferie (venerdì 2 e lunedì 5 gennaio) si possono avere 6 giorni filati di stop, da giovedì 1° a martedì 6 gennaio.

A Pasqua 2026 poi si possono guadagnare diversi giorni di vacanza in più. Il weekend pasquale è infatti quello del 5 e del 6 aprile: con 4 giorni di ferie (dal 7 al 10 aprile) ci si potrà godere 10 giorni liberi di fila.

Ma non è finita. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è un martedì: prendendo ferie lunedì 1° giugno si può fare un ponte di 4 giorni. Tra 12 mesi poi si può sfruttare l’Immacolata (8 dicembre) che cade di martedì, ma anche il Natale, cadendo di venerdì 25, è ghiotto. Con 5 giorni di ferie (28, 29 e 30 dicembre, 4 e 5 gennaio) si arriva all’Epifania 2027 con 11 giorni di vacanze sacrificandone solo 5 di ferie.

L’elenco e le date X per gli studenti

Ricapitolando, sono 4 le festività che cadranno durante il fine settimana (25 aprile, Ferragosto, 1° novembre e 26 dicembre), c’è un weekend lungo (quello del 1° maggio) ma, soprattutto, ci sono diverse possibilità di organizzare “ponti lunghi” specialmente in primavera.

Questo il calendario delle festività 2026

gennaio (Capodanno) – giovedì

6 gennaio (Epifania) – martedì

5 – 6 aprile (Pasqua e lunedì di Pasqua) – domenica e lunedì

25 aprile (Liberazione) – sabato

1° maggio (Festa dei Lavoratori) – venerdì

2 giugno (Festa della Repubblica) – martedì

15 agosto (Ferragosto) – sabato

1° novembre (Ognissanti) – domenica

8 dicembre (Immacolata Concezione) – martedì

25 – 26 dicembre (Natale e Santo Stefano) – venerdì e sabato

Anche per chi va a scuola, l’anno scolastico 2025/2026 riserva diversi giorni festivi e ponti lunghi:

Vacanze di Carnevale: in base alla regione. Martedì Grasso sarà il 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026

Festa dei Lavoratori 2026: venerdì 1° maggio 2026

Festa della Repubblica 2026: da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026

Festa dell’Immacolata 2026: da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre 2026

Vacanze di Natale 2026 e Capodanno 2027: da venerdì 25 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027