Pontida, al raduno della Lega magliette pro e contro Salvini: da "Io sto con Matteo" a "Si dimetta subito"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A Pontida il confronto interno alla Lega passa anche dalle magliette dei militanti. Sul pratone del tradizionale raduno del Carroccio sono comparsi messaggi diversi sulla leadership di Matteo Salvini: da “Io sto con Matteo”, stampato sulle t-shirt blu in vendita nei gazebo, a slogan apertamente critici come “Si dimetta subito”. Una fotografia delle diverse posizioni presenti alla festa del partito.

Le magliette pro e contro Salvini a Pontida

Come riporta il Corriere della Sera, tra i militanti arrivati a Pontida sono comparse magliette con messaggi contrapposti sulla direzione della Lega.

Da una parte alcuni sostenitori hanno indossato la t-shirt blu con la scritta “Io sto con Matteo”, messa in vendita in uno dei gazebo presenti nei pressi del pratone.

Dall’altra, tra i partecipanti sono emerse posizioni critiche nei confronti del segretario.

Un militante storico, Livio Ghidelli, si è presentato con una maglietta bianca con la scritta “Lega Nord fino alla morte” e ha contestato apertamente la leadership di Salvini.

Il militante ha sostenuto che il segretario avrebbe dovuto lasciare l’incarico già da tempo, rivendicando il legame con la Lega delle origini e con la dimensione territoriale del partito.

Le diverse posizioni tra i militanti della Lega

Il confronto sulle magliette si inserisce in un raduno segnato dalle differenze sulla linea politica della Lega.

Le critiche di una parte della base riguardano in particolare il passaggio dalla Lega Nord al progetto nazionale portato avanti negli ultimi anni da Salvini.

Alcuni militanti chiedono di tornare a mettere al centro il Nord e l’autonomia, mentre altri continuano a sostenere l’attuale segretario.

La contrapposizione è emersa anche attraverso gli slogan e i cori durante il raduno.

Il Corriere racconta inoltre la presenza di sostenitori che hanno continuato a manifestare il proprio appoggio a Salvini, mentre sul fronte opposto non sono mancate contestazioni alla sua leadership.

Pontida e il futuro della Lega

Le tensioni sulla leadership si intrecciano con il dibattito interno sul futuro del partito.

Dal palco di Pontida Massimiliano Romeo ha parlato della necessità di una Lega più collegiale, sostenendo l’idea di una confederazione capace di valorizzare Nord, Centro e Sud.

Luca Zaia ha invece ribadito che, secondo lui, i territori di riferimento della Lega devono restare quelli del Nord, pur all’interno di un progetto di unità nazionale.

Salvini, dal canto suo, ha sostenuto che la forza della Lega risieda nel suo popolo e ha ribadito la necessità di un partito unito da Nord a Sud.