Pontida 2026, Matteo Salvini annuncia un congresso a sorpresa a ottobre: “Chiedo la fiducia, no divisioni”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Salvini spiazza tutti a Pontida e annuncia la convocazione di un congresso per il mese di ottobre. Il leader della Lega ha intenzione di convocare il consiglio federale della Lega per proporre un congresso straordinario per “decidere insieme e marciare compatti”. L’annuncio ha colto di sorpresa dirigenti e militanti.

Matteo Salvini annuncia un congresso da Pontida

“Domani convocherò il consiglio federale della Lega e proporrò a ottobre un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti”, ha detto oggi, 20 settembre, dal palco di Pontida 2026 Matteo Salvini. “Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò per alzata di mano, sono disposto ad offrire la mia vita per i miei figli e per voi”, ha poi aggiunto il leader della Lega.

Il raduno leghista si era aperto con i militanti divisi tra il sostegno a Salvini e l’invocazione di un ritorno alle radici nordiste del partito.

ANSA

Le parole di Salvini dal palco di Pontida 2026

Il primo raduno di Pontida senza il fondatore Umberto Bossi, morto lo scorso marzo, è stato caratterizzato da un colpo di scena. Con una mossa che ha lasciato spiazzati dirigenti e militanti, Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di chiedere un congresso straordinario della Lega per ottobre.

Prima dell’annuncio, il leader leghista ha attaccato i giornalisti di Repubblica e criticato un articolo comparso sul sito del Foglio: “Non dovete avere paura, anche se scrivete delle infamie, perché il popolo di Pontida è un popolo pacifico. Ma fossi in voi proverei tanta vergogna”.

Salvini ha lanciato diversi appelli a restare uniti, affermando che “la Lega è e sarà più unita che mai” e ha poi chiesto agli alleati di governo “diecimila militari per l’operazione Strade sicure”. Per l’economia, il leader del Carroccio ha portato sul palco di Pontida temi come il superamento definitivo della legge Fornero, meno tasse per i giovani lavoratori e l’aumento della flat tax per le partite iva.

Romeo: “Bene il congresso, candidato alternativo da valutare”

Matteo Salvini ha poi lanciato il nome della candidata della Lega per le elezioni comunali di Milano, proponendo l’eurodeputata Silvia Sardone per la coalizione di centrodestra: “Dopo 15 anni bisogna liberare i milanesi dalle sinistre”.

Non è mancato il ricordo di Umberto Bossi: “Il segretario della Lega si chiamava Umberto, poi Roberto, ora si chiama Matteo finché lo vorrete. Poi avrà un altro un altro nome ma la Lega è immortale, è il suo popolo”. In chiusura l’annuncio a sorpresa del congresso per il mese di ottobre “per decidere insieme di marciare compatti”.

Un annuncio commentato positivamente da Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda, che ha parlato di “buona occasione per confrontarsi e rilanciare il movimento” ma non si è sbilanciato sulla proposta di un candidato alternativo a Salvini da parte della “fronda del Nord”.