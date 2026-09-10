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Due uomini sono stati arrestati a Popoli Terme (Pescara) nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri finalizzata al contrasto dello spaccio e della coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L’azione, condotta nei giorni scorsi, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga, denaro contante e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono un 50enne e un 75enne, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’indagine

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa si è svolta nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. La Compagnia Carabinieri di Popoli Terme ha avviato un servizio di osservazione e pedinamento in un’area rurale del territorio, avvalendosi anche di un drone per monitorare la zona.

Grazie all’impiego del velivolo a pilotaggio remoto, i militari hanno individuato una zona recintata e schermata da fitta vegetazione, dove era stata allestita una coltivazione illecita di circa 60 piante di cannabis, alcune delle quali raggiungevano l’altezza di 180 cm. Le piante erano irrigate e concimate con cura, e nascoste alla vista tramite apposite reti.

Arresto del 50enne e sequestro di droga

A seguito dell’intervento sul posto e della successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 50enne, i Carabinieri hanno sradicato le piante e rinvenuto ulteriori quantitativi di marijuana, hashish e un grinder per la lavorazione della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Secondo arresto: perquisizione e sequestro di cocaina e denaro

In un intervento distinto ma contestuale, sempre nel comune di Popoli Terme, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 75enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente circa 32,5 grammi di cocaina (in gran parte già suddivisa in dosi), circa 3 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la preparazione delle sostanze, oltre a 10.000 euro in contanti, nascosti sotto alcune pentole e ritenuti provento dell’attività illecita. Sono stati inoltre sequestrati diversi telefoni cellulari e monili.

Le accuse e la posizione degli indagati

L’uomo di 75 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Anche lui è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA