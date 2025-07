Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due misure cautelari il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato che ha coinvolto un dipendente di Pordenone, accusato di aver utilizzato materiali e appalti dell’ospedale per scopi personali. L’uomo, un 44 anni in servizio presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, è stato raggiunto dal divieto di dimora nella provincia e dalla sospensione dal pubblico ufficio per dodici mesi. Le indagini hanno portato alla luce un sistema illecito che avrebbe permesso al dipendente di appropriarsi di risorse pubbliche, eludendo i controlli interni e favorendo imprese a lui vicine.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha condotto un’approfondita attività investigativa che ha portato all’emissione di due misure cautelari nei confronti del dipendente dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. L’uomo, incaricato della gestione degli appalti sanitari presso l’ospedale di Pordenone, è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia e sospeso dal pubblico ufficio per dodici mesi. Questi provvedimenti sono stati adottati per impedire che l’indagato potesse reiterare le condotte contestate o inquinare le prove.

Un sistema illecito per l’appropriazione di materiali pubblici

Le indagini hanno permesso di ricostruire un articolato sistema illecito messo in atto dal dipendente. Sfruttando la propria posizione di responsabilità nella gestione degli appalti, l’uomo avrebbe ordinato materiali idraulici, elettrici ed edili a nome dell’Azienda Sanitaria, per poi destinarli a installazioni private. In particolare, avrebbe svolto un’attività non dichiarata come installatore e manutentore, utilizzando materiali formalmente destinati all’ospedale.

Materiali ospedalieri per usi privati

Secondo quanto emerso dalle indagini, in più occasioni il dipendente avrebbe ritirato personalmente i materiali presso i fornitori, eludendo i controlli interni e facendo figurare le spese come regolari acquisti pubblici. Tra gli episodi documentati, spicca l’installazione di uno scaldabagno in uno stabile privato, l’acquisto di attrezzature professionali utilizzate per scopi personali e lavori eseguiti presso l’abitazione della madre dell’indagato. In tutti questi casi, il materiale era stato ordinato attraverso le procedure dell’Azienda Sanitaria e pagato con fondi pubblici.

Anomalie negli appalti e affidamenti sospetti

Le indagini hanno inoltre fatto emergere anomalie nell’assegnazione di appalti per la manutenzione idraulica. In particolare, sono stati riscontrati affidamenti a imprese collegate a familiari o ex datori di lavoro dell’indagato. Questo modus operandi avrebbe permesso di pilotare le gare d’appalto, favorendo soggetti a lui vicini e alterando la regolarità delle procedure di scelta del contraente.

Le tecniche investigative e i sequestri

Il lavoro investigativo è stato supportato da intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e analisi documentale. Grazie a queste attività, gli inquirenti hanno potuto raccogliere elementi ritenuti fondamentali per l’approfondimento dell’intera vicenda. Sono stati sequestrati documenti e materiali che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle modalità con cui il dipendente avrebbe messo in atto il sistema illecito.

Le accuse: peculato, turbata libertà degli appalti e frode

Sul dipendente pendono gravi accuse: peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e frode nelle pubbliche forniture. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe abusato della propria posizione per appropriarsi di beni pubblici e alterare la regolarità delle procedure di affidamento degli appalti, arrecando un danno economico all’Azienda Sanitaria e, di conseguenza, alla collettività.

Le conseguenze per l’Azienda Sanitaria e la comunità

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione all’interno dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e tra i cittadini di Pordenone. L’utilizzo illecito di risorse pubbliche destinate alla sanità rappresenta un grave vulnus per la fiducia nelle istituzioni e per l’efficienza dei servizi offerti alla comunità. Le autorità hanno assicurato che saranno adottate tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili episodi e per garantire la trasparenza nella gestione degli appalti pubblici.

Il ruolo della Polizia di Stato e le prospettive future

La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nella lotta contro i reati contro la pubblica amministrazione e nella tutela della legalità. L’operazione condotta a Pordenone rappresenta un esempio di come la collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni possa portare alla luce condotte illecite e garantire la giustizia.

