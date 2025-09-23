Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti all’interno di un gruppo criminale bulgaro, accusato di furti seriali ai danni di anziani, messi a segno in supermercati tra Pordenone e Udine e in altri Paesi europei. L’indagine, avviata dopo la denuncia di una donna di settantanove anni, ha portato all’identificazione e alla cattura dei responsabili, grazie a una complessa attività investigativa che ha coinvolto anche le autorità bulgare.

Le indagini partite da una denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato il 19 gennaio scorso, quando una donna di settantanove anni ha denunciato un furto subito all’interno di un supermercato di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Gli agenti della Squadra Volante hanno subito avviato le indagini, analizzando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo le prime testimonianze. Questi elementi hanno permesso alla Squadra Mobile di approfondire l’attività investigativa, ricostruendo le comunicazioni telefoniche e i movimenti dei veicoli sospetti tramite GPS.

Il modus operandi della banda

Le indagini hanno permesso di delineare un quadro dettagliato delle modalità operative del gruppo criminale. I tre cittadini bulgari — un uomo e due donne — agivano con una tecnica collaudata: individuavano le vittime, per lo più anziane, all’interno dei supermercati, le accerchiavano e, mentre una delle due donne distraeva la vittima, l’altra sottraeva con destrezza il portafoglio dalla borsa o dallo zaino. All’esterno, l’uomo fungeva da autista e da palo, mantenendo un costante contatto telefonico con le complici e pronto a garantire una rapida fuga.

Colpi in serie e in trasferta

Nella sola giornata del 19 gennaio sono stati documentati quattro episodi delittuosi, tutti commessi con la stessa tecnica, in altrettanti supermercati tra le province di Pordenone e Udine. Il gruppo, arrivato in Italia dalla Bulgaria a bordo di auto a noleggio, colpiva in rapida successione diversi esercizi commerciali, per poi rientrare nel Paese d’origine al termine della giornata. Questo modus operandi, noto come “trasfertismo delittuoso”, ha reso particolarmente difficile l’individuazione dei responsabili.

La collaborazione internazionale

Vista la natura transnazionale dei reati, la Polizia di Stato ha attivato una stretta collaborazione con le autorità bulgare. Grazie allo scambio di informazioni, sono stati raccolti elementi fondamentali per l’identificazione dei tre indagati, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici e coinvolgimenti in analoghe attività delittuose in altri Paesi europei, in particolare in Austria.

L’arresto dei responsabili

L’operazione si è conclusa nella mattinata del 19 luglio, quando due dei tre membri della banda sono stati arrestati all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, appena sbarcati da un volo proveniente dalla Bulgaria. I due sono stati immediatamente trasferiti alla Casa Circondariale di Bergamo, in esecuzione della misura cautelare emessa il 20 giugno. La terza persona, ricercata a livello nazionale ed europeo, è stata rintracciata sei giorni dopo, il 25 luglio, nei pressi della stazione di Trieste, dove le è stata notificata la misura cautelare della custodia in carcere.

Un tatuaggio decisivo per l’identificazione

Un dettaglio particolare ha avuto un ruolo chiave nell’identificazione dei componenti della banda: uno dei due donne presentava un tatuaggio ben visibile all’altezza del collo, elemento che ha permesso agli investigatori di riconoscerla e che ha ispirato il nome dell’operazione. Questo particolare, insieme alle prove raccolte tramite videosorveglianza, monitoraggio GPS e testimonianze, ha consentito di costruire un solido impianto probatorio a carico dei tre bulgari.

IPA