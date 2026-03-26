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Eseguito un arresto ai domiciliari dalla Polizia Postale, che ha portato alla luce un grave caso di adescamento e pornografia minorile ai danni di una bambina di 11 anni. La misura cautelare è stata eseguita nei confronti di un uomo di 36 anni, residente nella provincia di Vicenza, dopo la denuncia presentata dai genitori della giovane vittima.

L’adescamento su Snapchat

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita a seguito della segnalazione dei genitori della minore, che si sono rivolti alle autorità dopo aver scoperto i contatti sospetti tra la figlia e un individuo conosciuto online.

L’uomo arrestato avrebbe utilizzato il social network Snapchat per avvicinare la bambina, fingendosi un ragazzo di 17 anni residente a Milano. Attraverso questa falsa identità, il sospettato ha instaurato un rapporto virtuale con la minore, arrivando a prometterle addirittura il matrimonio una volta raggiunta la maggiore età. In questo modo, è riuscito a conquistare la fiducia della vittima e a convincerla a inviargli fotografie intime e video dal contenuto pedopornografico.

L’indagine e l’arresto

Le indagini sono state condotte dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia Romagna, che hanno lavorato in stretta collaborazione con la Sezione operativa di Vicenza e sotto il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online. Grazie all’attività investigativa, gli inquirenti sono riusciti a identificare l’autore dell’adescamento e della pornografia minorile, procedendo a una perquisizione informatica presso la sua abitazione.

Il ruolo dei genitori e delle forze dell’ordine

Determinante per l’avvio dell’indagine è stata la tempestiva denuncia dei genitori della bambina, che hanno permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e di mettere in sicurezza la giovane vittima. L’operazione ha visto il coinvolgimento di diversi reparti specializzati della Polizia di Stato, a conferma dell’importanza attribuita al contrasto dei reati informatici e della tutela dei minori online.

L’arresto è avvenuto nella provincia di Vicenza, dove l’uomo risiede. Il caso ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi legati all’utilizzo dei social network da parte dei minori e la necessità di vigilanza da parte delle famiglie.

IPA