È di 17 persone indagate e 4 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia Postale, che ha portato al sequestro di decine di migliaia di file di pornografia minorile in diverse regioni italiane. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, ha visto coinvolti oltre 50 operatori della Polizia Postale, impegnati in una serie di perquisizioni simultanee su tutto il territorio nazionale.

Le indagini e la scoperta dei file illeciti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto origine dall’analisi di un dispositivo informatico sequestrato durante una precedente operazione contro la pedopornografia online. Da questo primo elemento, gli investigatori sono riusciti a risalire a 17 utenti italiani, sospettati di scambiare materiale illecito attraverso una nota applicazione di messaggistica istantanea.

Monitoraggio e identificazione dei sospetti

Per diversi mesi, i profili individuati sono stati attentamente monitorati dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana. Le indagini hanno permesso di accertare che i sospetti scaricavano e, in alcuni casi, condividevano video e immagini raffiguranti minori. In seguito a ulteriori approfondimenti, la Polizia ha identificato tutti gli utenti coinvolti: si tratta di uomini di età compresa tra 20 e 70 anni, residenti in varie regioni d’Italia, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati analoghi.

Le perquisizioni e gli arresti

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze ha quindi emesso i decreti di perquisizione, eseguiti in contemporanea in diverse zone del Paese. L’operazione ha richiesto il coordinamento di oltre 50 operatori della Polizia Postale provenienti da Toscana, Sardegna, Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto, sotto la direzione del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica.

Il materiale sequestrato e le accuse

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto decine di migliaia di file di pornografia minorile, in alcuni casi catalogati in modo meticoloso per categorie di interesse. La quantità e la natura del materiale trovato hanno portato all’arresto in flagranza di reato di 4 persone, mentre gli altri indagati, tra cui 3 irreperibili, sono stati denunciati a piede libero.

IPA