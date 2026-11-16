Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato eseguito a Milano. Un italiano di 65 anni è stato fermato in flagranza mentre tentava di consegnare cibo e vestiti a un cittadino egiziano trattenuto al CPR di via Corelli; altre 2 persone sono state indagate a piede libero.

Milano: il controllo al CPR di via Corelli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto venerdì 13 novembre, intorno alle 12.30. Gli agenti del Commissariato Lambrate, in servizio presso il Centro, sono stati avvisati dal personale dell’Esercito Italiano della presenza di un uomo alla porta carraia, intenzionato a consegnare un pacco a un ospite della struttura.

Per scongiurare l’introduzione di armi o droga, i poliziotti hanno controllato sommariamente i prodotti. A insospettirli è stata la chiusura danneggiata di un sacchetto di biscotti, che sembrava essere stato aperto e poi richiuso. Tra i biscotti è stato trovato un involucro con 9 grammi di hashish, 1 pasticca di ossicodone e 2 pasticche di oppioidi sintetici.

La perquisizione dell’auto

Gli accertamenti sono proseguiti all’esterno del CPR, dove gli agenti, con il supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno perquisito l’auto usata dall’uomo. Nel vano portaoggetti della portiera lato conducente sono stati sequestrati 4,9 grammi di marijuana.

A bordo del veicolo si trovavano anche 2 cittadini egiziani, di 20 e 22 anni. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per il medesimo reato. Il 65enne è stato arrestato per la presunta consegna delle sostanze stupefacenti, avvenuta in concorso con i due giovani, e condotto a disposizione dell’autorità giudiziaria a Milano.