Porta presa a colpi di sedia al Mont Real Cafè di Milano, poi liti e hashish: licenza sospesa
Il Questore ha disposto la sospensione per 10 giorni dopo controlli e interventi per danneggiamenti, hashish e una lite nel locale.
Un cliente ubriaco che prende a colpi di sedia di ferro la porta d’ingresso, una lite tra più persone, clienti trovati con l’hashish in tasca. Dopo mesi di controlli il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso per 10 giorni la licenza del Mont Real Cafè, in piazza XXIV Maggio, frequentato secondo la polizia da persone con precedenti per reati predatori e droga.
Gli episodi al Mont Real Cafè
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo intervento risale a maggio. Gli agenti del Commissariato Porta Ticinese erano stati chiamati per un danneggiamento: un cliente, molto agitato dopo aver bevuto parecchio, era stato allontanato dal proprietario, ma era rientrato e aveva preso a colpi di sedia la porta del bar.
A fine agosto, durante un controllo degli avventori, i poliziotti del Commissariato Porta Genova hanno identificato diversi clienti con precedenti e sanzionato un uomo con una dose di hashish. Pochi giorni dopo sono dovuti tornare per calmare una discussione tra più clienti, mentre a metà settembre un altro avventore è stato trovato con alcuni grammi di hashish.
La licenza sospesa dal questore di Milano
Il provvedimento è stato notificato al titolare dagli agenti di Porta Genova. Il questore ha applicato l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente di sospendere la licenza di un locale teatro di disordini, abituale ritrovo di pregiudicati o comunque pericoloso per l’ordine pubblico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.