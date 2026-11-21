Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un cliente ubriaco che prende a colpi di sedia di ferro la porta d’ingresso, una lite tra più persone, clienti trovati con l’hashish in tasca. Dopo mesi di controlli il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso per 10 giorni la licenza del Mont Real Cafè, in piazza XXIV Maggio, frequentato secondo la polizia da persone con precedenti per reati predatori e droga.

Gli episodi al Mont Real Cafè

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo intervento risale a maggio. Gli agenti del Commissariato Porta Ticinese erano stati chiamati per un danneggiamento: un cliente, molto agitato dopo aver bevuto parecchio, era stato allontanato dal proprietario, ma era rientrato e aveva preso a colpi di sedia la porta del bar.

A fine agosto, durante un controllo degli avventori, i poliziotti del Commissariato Porta Genova hanno identificato diversi clienti con precedenti e sanzionato un uomo con una dose di hashish. Pochi giorni dopo sono dovuti tornare per calmare una discussione tra più clienti, mentre a metà settembre un altro avventore è stato trovato con alcuni grammi di hashish.

La licenza sospesa dal questore di Milano

Il provvedimento è stato notificato al titolare dagli agenti di Porta Genova. Il questore ha applicato l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente di sospendere la licenza di un locale teatro di disordini, abituale ritrovo di pregiudicati o comunque pericoloso per l’ordine pubblico.

IPA