Portaerei Charles de Gaulle localizzata per colpa dell'app del marinaio, militare rischia dopo l'errore

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dallo scoppio della guerra tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, si è intensificata l’attività militare dei paesi europei. In una posizione strategica e sensibile si trova la portaerei Charles de Gaulle. La posizione della formazione aeronavale francese dovrebbe rimanere segreta, ma è stata resa rintracciabile da uno dei marinai a bordo, che ha condiviso la propria posizione su un’app dedicata alla corsa.

Il marinaio fa jogging sulla portaerei

Nella mattina di venerdì 13 marzo Arthur, giovane ufficiale della Marina francese, si è allenato con una salutare corsetta.

Ha percorso 7 chilometri in circa 35 minuti e, poco dopo, ha deciso di condividere il report dell’allenamento su uno dei propri profili social.

ANSA

Il marinaio ha aggiunto la corsa al suo profilo Strava, popolare app dedicata al running, condividendo il tracciamento GPS del percorso compiuto.

Fin qui nulla di male, se non fosse che tale corsetta Arthur (questo, per lo meno, il nickname online) l’ha fatta sul ponte di una portaerei.

La Charles de Gaulle finisce sull’app

È stato il quotidiano francese Le Monde a rendersi conto che, condividendo il proprio allenamento, Arthur aveva esposto la posizione della formazione aereonavale Charles de Gaulle.

La testata ha incrociato i dati di Strava con un rilevamento satellitare, analizzando anche la forma della linea tracciata dall’allenamento del marinaio, permessa grazie alla possibilità di percorrere la pista d’atterraggio in lunghi anelli.

Escluse le navi da crociera, spiega Le Monde in un dettagliato reportage, è stato semplice identificare la posizione esatta della portaerei e delle fregate che l’accompagnano: a un centinaio di km dalle coste turche, a nord-ovest di Cipro.

Era già successo a Macron, Biden e Putin

Non è la prima volta che, per vantarsi sul web dei propri traguardi fitness, personaggi dai ruoli strategici mettono a rischio la sicurezza nazionale.

Già nel 2024, sempre Le Monde, era riuscito a seguire in tempo reale i team della sicurezza di Macron, Biden e Putin.

Gli addetti alla sicurezza dei capi di Stato, condividendo regolarmente i propri allenamenti, avevano permesso ai giornalisti di localizzare e seguire i presidenti di Francia, Russia e Stati Uniti.

“Il caso riportato, se confermato, non è conforme alle consegne in vigore” ha commento lo stato maggiore delle Forze armate francesi, raccomandando “igiene digitale” ai militari.