Portaerei Gerald Ford verso il Medio Oriente, Trump muove la più grande nave Usa contro l'Iran

Gli Stati Uniti invieranno la portaerei Gerard Ford in Medio Oriente. L’ammiraglia della flotta americana, dispiegata in Venezuela per l’attacco a Maduro, si aggiungerà a un’altra portaerei già presente in zona da tempo, la Abraham Lincoln, andando a rafforzare la potenza di fuoco Usa nella regione. Un messaggio chiaro rivolto dal presidente Donald Trump all’Iran, una minaccia per spingere Teheran a un accordo sul suo programma nucleare.

Trump manda la portaerei Gerald Ford verso il Medio Oriente

Secondo quanto riporta il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato ordine di muovere verso il Medio Oriente la portaerei Gerald Ford, la più grande del mondo.

Dal Mar dei Caraibi il gruppo dell’ammiraglia della flotta Usa si sposterà nel Golfo Persico, dove sono già presenti da tempo un’altra portaerei, la USS Abraham Lincoln, e tre cacciatorpediniere.

Stando al quotidiano americano, l’equipaggio della nave è stato informato ieri, 12 febbraio, della decisione, che era stata anticipata nelle ultime ore dallo stesso presidente Trump.

I negoziati sul nucleare tra Usa e Iran

Il dispiegamento della USS Gerald R. Ford andrà a rafforzare la potenza di fuoco statunitense in Medio Oriente.

Una decisione che si inserisce nell’ambito delle tensioni con l’Iran per i negoziati sul programma nucleare di Teheran, una nuova minaccia per indurre il regime di Khamenei ad accettare le condizioni poste da Washington.

La scorsa settimana ci sono stati colloqui informali tra Usa e Iran, con il presidente americano Donald Trump che ha discusso della questione con il premier israeliano Netanyahu.

Nei giorni scorsi Trump aveva nuovamente minacciato di attaccare l’Iran – dopo averlo fatto anche per la violenta repressione delle proteste contro il regime – esigendo lo smantellamento del programma nucleare.

In una narrazione in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso presidente Usa pochi mesi fa.

Lo scorso giugno, dopo che gli Stati Uniti bombardarono tre siti del programma nucleare iraniano, Trump aveva dichiarato che le capacità di arricchimento dell’uranio di Teheran erano state “completamente e totalmente annientate”.

La più grande nave Usa impiegata in Venezuela

La portaerei Gerald Ford e le sue navi di scorta si trovano attualmente nel Mar dei Caraibi, al largo delle coste del Venezuela.

Era stata schierata nell’area nello scorso ottobre, spostandola dal Mediterraneo, nell’ambito delle operazioni militari contro il Venezuela.

Dal gruppo d’attacco della Ford era partito il 3 gennaio l’attacco che aveva portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro.