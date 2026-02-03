Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una giovane di 20 anni originaria di Avellino è stata arrestata con l’accusa di truffa ai danni di anziani. Il provvedimento, disposto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato eseguito nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile. La ragazza è stata rintracciata a Casalnuovo mentre si trovava in compagnia di un giovane del posto, anch’egli sottoposto a misura cautelare. Nel tentativo di sottrarsi all’identificazione la donna ha fornito false generalità, venendo così segnalata anche per evasione e dichiarazione di false generalità a pubblico ufficiale.

Tentata truffa ad anziani ad Avellino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto della giovane avellinese è avvenuto nella giornata di ieri.

Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino, in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Acerra, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.

La misura sostituisce precedenti provvedimenti restrittivi cui la donna era già sottoposta, in quanto indagata in altri procedimenti penali per truffa ai danni di persone anziane.

La cattura a Casalnuovo e il tentativo di eludere l’identificazione

La giovane è stata individuata a Casalnuovo (Na) dove si trovava insieme a un coetaneo del luogo, anche lui sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante il controllo la donna ha tentato di evitare l’identificazione fornendo false generalità agli agenti. Questo comportamento le è costato una segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di evasione e dichiarazione di false generalità a pubblico ufficiale.

Le procedure dopo l’arresto e la segnalazione all’autorità giudiziaria

Dopo l’arresto il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino è stato prontamente informato dell’accaduto.

Al termine delle formalità di rito la giovane è stata condotta presso la Casa Circondariale della città, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi processuali.

Le accuse e la presunzione di innocenza

Le contestazioni mosse nei confronti della giovane sono, al momento, di natura provvisoria

Come precisato dalle forze dell’ordine, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

IPA