Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per lesioni personali aggravate dopo i fatti avvenuti in un esercizio commerciale di Madonna Alta, quartiere di Perugia. Per un addetto al servizio di portierato, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette: l’uomo ha aggredito un cliente sospettato di aver occultato della merce.

I fatti: la ricostruzione dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza Europeo. Gli agenti sono intervenuti rapidamente presso un esercizio commerciale situato nella zona di Madonna Alta, dove era stata segnalata una aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il protagonista della vicenda è un cittadino italiano di 42 anni, nato nel 1983, impiegato come addetto al servizio di portierato dell’esercizio commerciale. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia, avrebbe notato un cliente – a lui noto e affetto da problemi di salute – che, a suo dire, stava nascondendo della merce tra gli indumenti.

Il sospetto ha spinto il portiere ad avvicinare il cliente, dando così inizio a una discussione che, in breve tempo, è degenerata in una violenta aggressione. La vittima è stata colpita ripetutamente con calci e pugni.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

Gli agenti delle volanti in servizio a Perugia, giunti sul posto, hanno immediatamente prestato soccorso alla persona aggredita. Poco dopo, sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima presso il locale nosocomio. I medici hanno diagnosticato lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini e l’arresto

Gli operatori della Polizia hanno provveduto a visionare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, confermando così la dinamica dei fatti. Alla luce delle prove raccolte e dei precedenti dell’uomo, il 42enne è stato accompagnato in Questura.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il provvedimento restrittivo è stato successivamente convalidato dal G.I.P.

IPA