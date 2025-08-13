Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 28 piante di cannabis sequestrate il bilancio di una recente operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Porto Cesareo. Un uomo di 54 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo che una piantagione di marijuana è stata scoperta grazie all’impiego di un drone. L’operazione, avvenuta nei giorni scorsi, è stata resa possibile dall’intensificazione dei controlli nelle principali località turistiche della provincia di Lecce, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti attraverso l’uso di tecnologie avanzate.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo a Porto Cesareo, dove i militari della locale Stazione, supportati dal Comando Provinciale di Lecce guidato dal Colonnello Donato D’Amato, hanno intensificato i controlli antidroga durante il periodo estivo. L’utilizzo di droni per il monitoraggio aereo ha permesso di sorvolare aree difficilmente accessibili e di individuare nascondigli che sarebbero rimasti invisibili dal suolo.

La scoperta della piantagione

Durante una delle operazioni di sorvolo, il drone ha individuato una zona sospetta tra la vegetazione, a pochi metri dall’abitazione di un uomo del posto. Le immagini aeree hanno permesso ai Carabinieri di localizzare un terreno di proprietà dell’indagato, dove sono state rinvenute 28 piante di cannabis, con un’altezza compresa tra 1,5 e 2 metri. La piantagione era ben nascosta e difficilmente individuabile senza il supporto della tecnologia aerea.

La perquisizione e il sequestro

Successivamente, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Durante il controllo sono stati sequestrati pesticidi, annaffiatoi e tutto il materiale necessario per la coltivazione della marijuana. Tutti questi oggetti sono stati sottoposti a sequestro per consentire le successive verifiche da parte degli inquirenti. L’operazione ha evidenziato come l’integrazione di strumenti tecnologici stia rivoluzionando le modalità di indagine e di contrasto alle attività illecite.

L’arresto e le indagini in corso

Al termine delle formalità di rito, il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini. Gli accertamenti proseguono per chiarire la destinazione della sostanza stupefacente e per verificare eventuali collegamenti con altre attività criminali nella zona. L’operazione rappresenta un esempio concreto di come l’Arma dei Carabinieri riesca a colpire con precisione anche i tentativi più ingegnosi di nascondere reati legati alla coltivazione e allo spaccio di droga.

L’importanza delle tecnologie innovative

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’impiego di droni e di altre tecnologie avanzate sta cambiando radicalmente il modo di condurre le indagini. Questi strumenti consentono di ridurre sensibilmente i rischi per gli operatori e di abbreviare i tempi operativi, rendendo l’azione di contrasto più rapida, sicura ed efficace. L’operazione di Porto Cesareo dimostra come l’innovazione tecnologica sia ormai un elemento imprescindibile nelle strategie di controllo del territorio.

IPA