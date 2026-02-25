Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri hanno denunciato quattro soggetti a Porto Cesareo (Lecce) e hanno salvato 4.000 esemplari di ricci di mare. I militari hanno scoperto una grave violazione delle norme sulla tutela ambientale. L’intervento, condotto nella mattinata di ieri, è stato finalizzato a contrastare la pesca illegale all’interno dell’Area Marina Protetta, con l’obiettivo di salvaguardare le risorse naturali e l’equilibrio dell’ecosistema.

Operazione dei Carabinieri nella zona protetta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione si è svolta nella Zona “C” dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. I militari della Stazione locale hanno effettuato un servizio mirato di controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere comportamenti dannosi per l’ambiente marino.

Quattro persone sorprese a pescare con bombole

Durante i controlli, i Carabinieri hanno sorpreso quattro soggetti residenti nella zona mentre erano intenti a praticare pesca subacquea con l’ausilio di bombole. Questa attività, vietata dalla normativa vigente nelle aree naturali protette, rappresenta una grave minaccia per la biodiversità marina e per la conservazione delle specie.

Denuncia alla Procura e sequestro dell’attrezzatura

A seguito degli accertamenti, i quattro pescatori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce per aver violato le leggi che disciplinano il divieto di pesca nelle aree protette. Tutta l’attrezzatura utilizzata per la presunta attività illecita è stata posta sotto sequestro dai militari, a testimonianza della fermezza delle forze dell’ordine nel contrastare simili comportamenti.

Ricci di mare salvati e restituiti all’ecosistema

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 4.000 esemplari di ricci di mare, raccolti in otto ceste pronte per essere trasportate. Gli animali, ancora vivi, sono stati immediatamente rigettati in mare, permettendo così il ripristino dell’equilibrio naturale dell’area marina. Questo gesto ha evitato un danno potenzialmente irreparabile all’ecosistema locale.

