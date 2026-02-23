Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 20 anni è stato raggiunto un avviso orale ad Ancona. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti tra cui violazioni in materia di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è destinatario del provvedimento per prevenire il rischio di ulteriori comportamenti pericolosi.

Avviso orale a un 20enne ad Ancona

Il Questore di Ancona ha adottato la misura dell’avviso orale nei confronti di un ventenne già destinatario di un D.A.C.U.R. (il cosiddetto daspo urbano) relativo a specifiche aree del capoluogo. Il giovane, già gravato da diversi pregiudizi di polizia, è stato ritenuto socialmente pericoloso in virtù delle sue condotte reiterate e della sua inclinazione a violare le norme che regolano il controllo delle armi e la sicurezza pubblica.

Nel corso del 2025 il ragazzo era stato denunciato in più occasioni per essere stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di armi da taglio. Più recentemente si è reso protagonista di una aggressione ai danni di un uomo di origini argentine, episodio avvenuto a fine gennaio in piazza del Plebiscito. Questi comportamenti hanno contribuito a rafforzare la convinzione delle autorità circa la pericolosità sociale del soggetto.

Le misure di prevenzione

Il Questore di Ancona ha quindi deciso di emettere un avviso orale, invitando formalmente il giovane a modificare la propria condotta di vita e ad adottare comportamenti conformi alla legge. L’avviso orale rappresenta una misura di prevenzione che, in caso di violazione, può portare all’applicazione di provvedimenti ancora più restrittivi.

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, si tratta del 16° avviso orale emesso dal Questore Capocasa a partire dal 1° gennaio 2026. Questo dato evidenzia come le forze dell’ordine siano particolarmente attente nel monitorare e prevenire comportamenti che possano mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto tra i soggetti già noti per precedenti penali o pericolosità sociale.

IPA