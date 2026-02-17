Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 5,3 milioni di euro sequestrati il bilancio dell’operazione condotta nel 2025 dalle forze dell’ordine nel porto di Genova, dove sono stati intercettati ingenti somme di denaro pronte a lasciare il territorio nazionale senza la dovuta dichiarazione. L’attività, svolta dalla Guardia di Finanza e dai funzionari doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si inserisce nell’ambito del rafforzamento dei controlli sui movimenti finanziari illeciti.

Le fonti ufficiali confermano il maxi sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il presidio costante degli uomini del Comando Provinciale e dei funzionari doganali dell’UADM ha permesso di bloccare 5.317.022 euro in contanti, destinati a essere trasferiti illecitamente fuori dall’Unione Europea. L’operazione si è svolta nel corso dell’intero 2025 presso il porto di Genova, con particolare attenzione alle tratte marittime dirette verso Marocco e Tunisia.

Controlli mirati durante l’imbarco dei traghetti

Nel corso dell’anno, le Fiamme Gialle e i funzionari doganali del Distaccamento Passo Nuovo – Reparto Viaggiatori (Ponte Andrea Doria) hanno accertato 315 violazioni della normativa valutaria. I controlli si sono concentrati sulle fasi di imbarco dei traghetti, dove i viaggiatori sono stati sorpresi a trasportare somme superiori alla soglia legale di 10 mila euro senza la necessaria dichiarazione doganale, obbligatoria per legge in uscita dal territorio nazionale.

Prevenzione di riciclaggio ed evasione fiscale

Le attività di controllo rientrano nel dispositivo di contrasto ai movimenti finanziari illeciti, fondamentale per la prevenzione di fenomeni di riciclaggio ed evasione fiscale. In applicazione della normativa vigente, nei casi di eccedenza più rilevanti è stato disposto il sequestro amministrativo delle somme. Un caso emblematico ha riguardato il fermo di un passeggero trovato in possesso di quasi 88 mila euro, con il conseguente sequestro di circa 39 mila euro.

Impatto economico e destinazione delle somme

Complessivamente, tra sanzioni riscosse e somme sequestrate, l’impatto economico per i trasgressori ha superato 260 mila euro. Tutte le somme sono state interamente destinate all’Erario, a tutela del bilancio dello Stato e delle risorse finanziarie dell’Unione Europea.

Il ruolo delle unità cinofile e delle analisi di rischio

L’attività di controllo è stata coadiuvata dalle unità cinofile specializzate “cash dog”, tra cui il labrador nero Malexa, il cui supporto tecnico si è rivelato determinante per l’individuazione della valuta occultata. L’operazione è il risultato di una mirata analisi di rischio sviluppata congiuntamente da Guardia di Finanza e ADM attraverso l’incrocio delle rispettive banche dati.

