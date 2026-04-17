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È di oltre 65 chili di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto di La Spezia. Il carico, occultato in un container che trasportava mobili in legno pregiato, è stato individuato grazie a un controllo congiunto tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento è stato motivato da sospetti sulla provenienza e sulla destinazione della merce, che non risultava coerente con quanto dichiarato. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori indagini volte a identificare i responsabili del traffico illecito.

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è nata nell’ambito di una costante attività di analisi dei rischi sulle rotte mercantili che interessano il porto cittadino. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno lavorato fianco a fianco per monitorare i flussi di merci in ingresso e in uscita da La Spezia, con particolare attenzione ai container sospetti.

Il controllo e la scoperta del carico illecito

Durante un controllo di routine, i finanzieri del Gruppo La Spezia e il personale ADM hanno notato alcune anomalie: la provenienza del carico e l’indirizzo di destinazione finale, situato fuori dal territorio spezzino, non erano compatibili con la tipologia di merce dichiarata all’importazione. Nonostante una prima analisi a mezzo scanner avesse dato esito negativo, gli operatori hanno deciso di procedere con un’ispezione fisica più approfondita del container, avvalendosi anche del supporto di un’unità cinofila specializzata.

Le tecniche di occultamento utilizzate dai trafficanti

L’ispezione dettagliata ha permesso di individuare, sul fondo di una cassettiera in legno, una struttura in ferro che appariva anomala rispetto alla normale fattura del mobile. Lo smontaggio del manufatto ha portato alla luce due contenitori sigillati in ferro e rivestiti in piombo. Una volta aperti con una smerigliatrice angolare, all’interno sono stati rinvenuti 56 panetti di cocaina purissima, immersi in una polvere speziata.

Questi accorgimenti, come la schermatura in piombo e l’utilizzo della polvere, sono strategie comunemente adottate dai trafficanti per eludere i controlli: il piombo serve a rendere il carico invisibile agli scanner, mentre la polvere mira a neutralizzare il fiuto dei cani antidroga.

Sequestro della droga e avvio delle indagini

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata immediatamente sottoposta a sequestro, su disposizione della Procura della Repubblica della La Spezia. Le indagini sono ora in corso per individuare i responsabili del tentativo di importazione della droga, che si erano avvalsi di sofisticate tecniche di occultamento per aggirare i controlli doganali.

Collaborazione istituzionale e contrasto al traffico di droga

L’operazione rappresenta un esempio concreto della sinergia tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sancita da un Protocollo d’intesa siglato a livello centrale. L’accordo mira, tra le altre cose, a rafforzare il contrasto all’introduzione nello Stato di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso un costante scambio di informazioni e l’adozione di strategie investigative condivise.

IPA