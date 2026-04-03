Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 8 milioni di euro sequestrati il bilancio delle operazioni di controllo condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso gli scali portuali e aeroportuali di Bari nel 2025. L’attività è stata intensificata per contrastare i traffici illeciti e garantire la sicurezza dei confini nazionali, con particolare attenzione alla movimentazione illecita di valuta.

Controlli rafforzati negli scali di Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il 2025 ha visto un notevole aumento dei flussi di passeggeri, mezzi e merci negli scali portuali e aeroportuali di Bari. Questa crescita ha reso necessario un potenziamento delle attività di controllo quotidiane, finalizzate a prevenire e reprimere i traffici illeciti e a tutelare la sicurezza dei confini.

Sinergia tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

Le operazioni sono state condotte in collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di un Protocollo d’Intesa recentemente rinnovato. Il monitoraggio costante dei viaggiatori, con particolare attenzione alla movimentazione illecita di valuta, ha permesso di intercettare complessivamente 8 milioni di euro tra denaro contante e titoli assimilabili, in ingresso e in uscita dal territorio nazionale presso i punti di confine portuale e aeroportuale.

Dettaglio degli interventi e delle sanzioni

Nel dettaglio, presso il porto di Bari, sono stati effettuati oltre 563 interventi, che hanno portato all’individuazione di circa 6 milioni di euro trasportati in modo illecito. Le sanzioni comminate in questo ambito hanno raggiunto la cifra di circa 879 mila euro. All’aeroporto locale, invece, a seguito di 560 interventi, sono stati intercettati circa 2 milioni di euro privi della necessaria dichiarazione, con sanzioni per oltre 130 mila euro.

Nuove strategie di occultamento della valuta

L’attività di contrasto ai traffici illeciti è stata supportata da un’analisi di rischio costantemente aggiornata, che ha permesso di individuare nuove e sofisticate strategie di occultamento della valuta. Tra queste, sono stati scoperti doppi fondi ricavati nei mezzi di trasporto e nei bagagli dei passeggeri, oltre all’uso di carta stagnola e altri oggetti per schermare il denaro e renderne difficile la rilevazione ai varchi doganali.

Il ruolo dell’unità cinofila anti-valuta

In numerosi casi, l’unità cinofila anti-valuta, rappresentata dal cash-dog Kristina della Squadra Cinofili del Gruppo Pronto Impiego Bari della Guardia di Finanza, ha avuto un ruolo determinante. Grazie al fiuto del cane, è stato possibile rinvenire banconote nascoste tra gli effetti personali dei viaggiatori o in vani supplementari degli automezzi.

Importanza strategica dei controlli

I risultati ottenuti nel corso dell’anno confermano l’importanza strategica dei controlli quotidiani svolti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel contrasto ai traffici illeciti e ai fenomeni di riciclaggio, oltre che nella tutela degli interessi economico-finanziari del Paese. L’attività svolta negli scali di Bari rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa produrre risultati significativi nella lotta alla movimentazione illecita di valuta.

IPA