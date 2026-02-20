Portobello, Gaia Tortora ha visto la serie sul padre Enzo: “Non facile, grazie a Dio non c'erano social”

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 20 febbraio 2026, a 39 anni dal ritorno in tv di Enzo Tortora, debutta in Italia su HBO Max la miniserie Portobello, dedicata al caso giudiziario che travolse il celebre conduttore. La figlia Gaia Tortora, giornalista e volto noto di La7, ha ammesso che guardarla non è stato facile, dato che ripercorre il dramma vissuto dalla famiglia e la gogna mediatica: “Grazie a Dio non c’erano i social”.

Perché la serie “Portobello” è uscita proprio il 20 febbraio

La data non è casuale. Il 20 febbraio 1987 è il giorno che segnò il ritorno di Enzo Tortora alla conduzione di Portobello, dopo anni tremendi segnati da un arresto e da un processo basato su accuse infamanti, poi rivelatesi infondate.

A distanza di 39 anni, la piattaforma HBO Max ha scelto la stessa data per lanciare la miniserie che racconta proprio quella vicenda.

Il 17 giugno 1983 Tortora era stato arrestato all’hotel Plaza di Roma, accusato di collusione con la camorra sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti.

Si trattava dell’inizio di un incubo lungo 4 anni, un processo mediatico ancora prima che giudiziario, conclusosi solo il 13 giugno 1987 con l’assoluzione definitiva in Cassazione.

La figlia Gaia Tortora sulla serie: “Non è stata una visione facile”

Una delle figlie di Enzo Tortora, Gaia, giornalista di La7, ha confessato al settimanale Oggi di aver visto la serie, ma anche che “non è stato facile per evidenti ragioni emotive, ero e sono troppo coinvolta negli eventi”.

Ha ricordato il giorno dell’arresto, all’epoca era una 14enne: “Avevo gli esami di terza media, Silvia (la sorella, scomparsa nel 2022, ndr) e io vivevamo a Roma con la mamma, i nostri genitori erano separati (…). Mi chiesi perché fossi stata interrogata per prima, sebbene fossi la sesta in programma. Quando Silvia venne a prendermi in aula non ebbi più dubbi: era successo qualcosa di brutto“.

Scoprì tutto dalla tv: “A casa c’era l’edizione straordinaria del Tg2. Misi piede in soggiorno e vidi, sul piccolo schermo, la famigerata immagine di mio padre ammanettato, alla stregua di un criminale. Era stato arrestato all’alba, all’hotel Plaza di Roma. Rimasi immobile. Muta. Ero narcotizzata dallo choc. Inebetita. Passato qualche minuto, trovai soltanto la forza di andare a chiudermi in camera.

La serie non si limita alla cronaca giudiziaria, ma punta a restituire la dimensione umana del protagonista: “C’è l’uomo, c’è Enzo Tortora, c’è mio papà”, ha aggiunto la figlia, riconoscendo alla narrazione la capacità di andare oltre il caso mediatico.

Dall’intervista emerge anche l’impatto che l’inchiesta ha avuto sulla sfera privata: la pressione mediatica costante, la famiglia sotto i riflettori, la sensazione di isolamento.

“Ringrazio Dio che non ci fossero i social, sarebbe stato un gioco al massacro”, ha sottolineato Gaia Tortora.

Il caso Enzo Tortora: errore giudiziario e processo mediatico

Il caso Enzo Tortora resta uno degli esempi più discussi di errore giudiziario in Italia.

Le accuse si basavano sulle dichiarazioni di pentiti che, col tempo, si sono rivelati inattendibili, facendo però diventare Enzo Tortora colpevole nell’immaginario collettivo, prima ancora che in aula.

L’assoluzione, seppur definitiva, non ha riportato la serenità nel presentatore, né lavorativa – nonostante un ritorno in tv composto e privo di rivincite plateali – né privata.

Tortora, infatti, è morto il 18 maggio 1988 nella sua casa di Milano, un anno dopo appena il ritorno di Portobello, a causa di un tumore al polmone: “Papà c’è morto. A 59 anni. Mia sorella anche. Abbiamo pagato un prezzo abnorme per il trauma. Il mio disagio psicologico l’ho risolto da poco, con l’aiuto di un bravo terapeuta”.

L’interpretazione di Fabrizio Gifuni e il giudizio della famiglia

Gaia Tortora ha spiegato di aver scelto di non collaborare direttamente alla serie, pur avendone avuto la possibilità, preferendo mantenere una certa distanza .

Una decisione che le ha consentito di guardare il risultato con maggiore libertà.

Diretta da Marco Bellocchio, ha visto Fabrizio Gifuni nei panni del presentatore: Gaia Tortora ha descritto la sua interpretazione “magistrale, l’ho percepito credibile, autentico”.