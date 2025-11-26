Pos da collegare alla cassa, multe di 100 euro per ogni trasmissione mancante: l'obbligo scatta da marzo
A partire da marzo 2026 inizieranno ad arrivare le prime multe per chi ha il Pos ma non lo ha collegato al registratore di cassa
A partire da gennaio 2026 entrerà in vigore la norma che impone ai commercianti di collegare il Pos per i pagamenti elettronici al registratore di cassa. L’Agenzia delle entrate inizierà a mandare avvisi a chi non è in regola, ma fino a marzo non ci saranno sanzioni. Da quel momento però, le multe potrebbero raggiungere i 100 euro a trasmissione mancante.
- La nuova regola sui Pos
- Le prime multe da marzo
- Come funziona per chi non ha il Pos o il registratore di cassa
La nuova regola sui Pos
Nella legge di bilancio del 2025, quella approvata a dicembre del 2024, è stata inserita una norma che impone a tutti i commercianti di collegare il proprio Pos a un registratore di cassa, in modo che a tutti i pagamenti elettronici corrisponda sempre uno scontrino.
Non è necessario nessun collegamento fisico. Per procedere al connettere il proprio Pos al registratore di cassa, basta andare sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi, e collegare il numero di matricola del registratore di cassa al Pos.
Pagamento con il Pos
In questo modo il fisco potrà comparare gli scontrini emessi dal commerciante con i pagamenti elettronici e assicurarsi che tutto sia in regola.
Le prime multe da marzo
A partire da gennaio inizieranno ad arrivare le prime lettere per chi non è in regola. La procedura non è ancora disponibile, quindi questi avvisi saranno riservati agli esercizi commerciali che non hanno un Pos o un registratore di cassa.
Dai primi giorni di marzo 2026, il sito dell’Agenzia delle entrate si aggiornerà e permetterà di eseguire la procedura necessaria al collegamento.
Le tempistiche sono già stabilite. Chi ha un Pos a partire dal 1° gennaio 2026 dovrà mettersi in regola entro 45 giorni da quando la nuova procedura andrà online.
Come funziona per chi non ha il Pos o il registratore di cassa
Chi non ha un Pos e lo utilizzerà per la prima volta a partire da febbraio 2026 avrà fino alla fine del secondo mese successivo al primo pagamento elettronico per mettersi in regola.
Per tutti gli esercizi, come le edicole e i tabaccai, che non sono tenuti ad avere un registratore di cassa, arriveranno le lettere dell’Agenzia delle entrate che chiederanno di sistemare un’eventuale situazione di squilibrio tra conti registrati e pagamenti elettronici.
Non si tratta, come spiegato, di multe, ma soltanto di avvisi per assicurarsi che sia tutto in regola