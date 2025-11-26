Pos da collegare alla cassa, multe di 100 euro per ogni trasmissione mancante: l'obbligo scatta da marzo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A partire da gennaio 2026 entrerà in vigore la norma che impone ai commercianti di collegare il Pos per i pagamenti elettronici al registratore di cassa. L’Agenzia delle entrate inizierà a mandare avvisi a chi non è in regola, ma fino a marzo non ci saranno sanzioni. Da quel momento però, le multe potrebbero raggiungere i 100 euro a trasmissione mancante.

La nuova regola sui Pos

Nella legge di bilancio del 2025, quella approvata a dicembre del 2024, è stata inserita una norma che impone a tutti i commercianti di collegare il proprio Pos a un registratore di cassa, in modo che a tutti i pagamenti elettronici corrisponda sempre uno scontrino.

Non è necessario nessun collegamento fisico. Per procedere al connettere il proprio Pos al registratore di cassa, basta andare sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi, e collegare il numero di matricola del registratore di cassa al Pos.

ANSA Pagamento con il Pos

In questo modo il fisco potrà comparare gli scontrini emessi dal commerciante con i pagamenti elettronici e assicurarsi che tutto sia in regola.

Le prime multe da marzo

A partire da gennaio inizieranno ad arrivare le prime lettere per chi non è in regola. La procedura non è ancora disponibile, quindi questi avvisi saranno riservati agli esercizi commerciali che non hanno un Pos o un registratore di cassa.

Dai primi giorni di marzo 2026, il sito dell’Agenzia delle entrate si aggiornerà e permetterà di eseguire la procedura necessaria al collegamento.

Le tempistiche sono già stabilite. Chi ha un Pos a partire dal 1° gennaio 2026 dovrà mettersi in regola entro 45 giorni da quando la nuova procedura andrà online.

Come funziona per chi non ha il Pos o il registratore di cassa

Chi non ha un Pos e lo utilizzerà per la prima volta a partire da febbraio 2026 avrà fino alla fine del secondo mese successivo al primo pagamento elettronico per mettersi in regola.

Per tutti gli esercizi, come le edicole e i tabaccai, che non sono tenuti ad avere un registratore di cassa, arriveranno le lettere dell’Agenzia delle entrate che chiederanno di sistemare un’eventuale situazione di squilibrio tra conti registrati e pagamenti elettronici.

Non si tratta, come spiegato, di multe, ma soltanto di avvisi per assicurarsi che sia tutto in regola