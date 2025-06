Possibile aurora boreale in Italia per la forte tempesta solare, quando si potrà vedere nei nostri cieli

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una recente tempesta solare di classe tra G3 e G4 potrebbe portare a un’aurora boreale rilevabile anche in Italia nelle prossime ore. Il fenomeno, se osservabile, potrà essere visibile nei cieli italiani tra le 23 del 1° giugno e le ore 3 del 2 giugno. Non ci dovrebbero esserci rischi per la salute, ma l’attenzione degli studiosi resta alta, soprattutto per i soggetti a rischio e i portatori di dispositivi impiantabili.

Aurora boreale, gli effetti della tempesta solare

Nelle scorse ore, il Sole ha rilasciato una potente espulsione di massa coronale, con grande rilascio di energia: ha dunque proiettato particelle cariche direttamente verso la Terra.

Questo evento ha causato una tempesta geomagnetica di classe tra G3 e G4, ovvero di intensità moderata. E, secondo gli studiosi, una G3 può potrebbe portare ad una aurora boreale visibile anche a latitudini insolite.

Il fenomeno potrebbe essere visibile anche in alcune aree in Italia

Secondo i modelli elaborati dalla NASA, l’impatto con la magnetosfera terrestre è previsto per la notte del 1° giugno.

Quando osservare l’aurora boreale in Italia

In caso di condizioni favorevoli, quindi, l’aurora boreale potrebbe essere visibile anche in alcune zone dell’Italia. Il momento migliore per l’osservazione è tra le 23 del 1° giugno e le ore 3 del 2 giugno.

Per osservare il fenomeno, è consigliabile recarsi in un luogo buio, lontano dalle luci artificiali, meglio se in collina o montagna.

Ma attenzione, perché non è detto che l’aurora boreale sia realmente visibile.

Infatti, non sempre una tempesta solare genera automaticamente un’aurora visibile.

Nessun pericolo per la salute

In generale, le tempeste solari non rappresentano un pericolo diretto per la salute umana: l’atmosfera e la magnetosfera terrestre, infatti, sono in grado di proteggere.

In ogni caso Giovanni Ghirga, medico e membro del Comitato scientifico di ISDE, intervistato RaiNews ha sottolineato che ci potrebbero presentarsi “effetti biologici indiretti”, soprattutto su persone vulnerabili e “pazienti con dispositivi impiantabili”.

Pur in assenza di reali rischi per la popolazione, quindi, l’attenzione degli studiosi resta alta e prevede un monitoraggio in tempo reale da parte di Nasa, Noaa e agenzie scientifiche.