Possibile corruzione per il caso Garlasco, anche Andrea Sempio tra gli indagati? Cataliotti e Taccia sorpresi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuovi sviluppi attorno al delitto di Garlasco. Anche Andrea Sempio potrebbe essere indagato per corruzione, al pari del padre Giuseppe. Lo ha riferito in esclusiva Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, dando la notizia mentre in studio erano presenti i legali del 38enne, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, i quali sono rimasti piuttosto sorpresi da quanto emerso.

Garlasco, indagini per corruzione: nuovi guai in arrivo per Andrea Sempio

Nuzzi ha spiegato che sul tavolo del procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, sono arrivati elementi investigativi significativi sul fronte della corruzione, dove era stata archiviata a Brescia la posizione dell’allora procuratore aggiunto Venditti.

"Questi elementi significativi arrivano proprio dalle indagini bresciane – ha riferito Nuzzi – Indagini fatte in coordinamento con Milano e anche con un reparto della guardia di finanza della stessa Pavia. Riguardano una serie di persone che vengono indicate precisamente al dottor Napoleone".

"Questi elementi – ha continuato il giornalista – sono a carico del luogotenente Silvio Sapone, dell’avvocato Federico Soldani, all’epoca difensore di Andrea Sempio, di Giuseppe Sempio, già indagato per corruzione, ma anche di Andrea Sempio".

"Questa è una notizia clamorosa perché evidentemente si apre per Andrea Sempio un fronte completamente nuovo", ha concluso Nuzzi, chiedendo un commento a caldo ai legali del 38enne.

Liborio Cataliotti: "Ero convinto che Andrea non avesse nulla di che temere"

"Se venisse confermata questa notizia – ha dichiarato Cataliotti – evidentemente si tratterebbe di una nuova partita, di un nuovo filone di indagine che riguarderebbe Andrea".

"Devo dire la verità: ascoltando le intercettazioni ambientali, quelle dello scorso anno in casa Sempio, che ho sentito in questi due giorni, avevo tratto la convinzione che Andrea non avesse nulla di che temere su questo fronte", ha concluso l’avvocato.

Angela Taccia: "Appresa la notizia in questo momento"

"Noi apprendiamo ora questa notizia. Confermo e sottoscrivo quello che ha detto il mio collega", ha detto Taccia.

"Ieri e oggi mi sono sentita tutte le intercettazioni ambientali della casa di Andrea Sempio ed ero molto contenta perché ho detto: "Lapalissiano che Andrea e la sua famiglia non c’entrino nulla"", ha concluso l’avvocata.

Sempio: "Per me Alberto Stasi è colpevole"

A Quarto Grado è anche stata trasmessa un’intervista esclusiva di Andrea Sempio. L’indagato ha affermato che per lui il colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi è Alberto Stasi.