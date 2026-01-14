Possibile intervento Usa in Iran, appello della Farnesina agli italiani "di lasciare il Paese se possono"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In Iran la situazione, già gravissima, potrebbe sfociare in una escalation militare che comprende anche il possibile intervento degli Usa. Per questo la Farnesina ha invitato i cittadini italiani presenti nel Paese a lasciare il territorio al più presto, qualora ne abbiano la possibilità. L’indicazione è arrivata tramite una nota diffusa al termine di una riunione straordinaria tenutasi nella sala di crisi del Ministero degli Esteri.

Iran, incoraggiata l’evacuazione degli italiani

All’incontro alla Farnesina hanno partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, suoi collaboratori, rappresentanti del ministero della Difesa, l’ambasciatrice d’Italia a Teheran e gli ambasciatori nelle principali capitali coinvolte nella crisi.

Al centro del confronto, l’evoluzione delle proteste in Iran contro il regime degli ayatollah e le crescenti tensioni internazionali legate alla possibilità di un intervento militare statunitense.

Sul piano diplomatico, Tajani ha riferito che l’Iran ha convocato l’ambasciatore italiano a Teheran, in risposta alle prese di posizione italiane: “La direttrice politica ha parlato con l’ambasciatore iraniano” che è stato convocato oggi alla Farnesina “e ha ribadito le nostre preoccupazioni e la nostra condanna. La reazione è stata che hanno convocato l’ambasciatore d’Italia a Teheran. Hanno reagito così”, ha spiegato Tajani.

Quanti sono i morti in Iran

La crisi in Iran resta gravissima: a due settimane dall’inizio delle proteste in stradam innescate dall’inflazione galoppante, le stime dei morti in Iran variano a seconda delle fonti. Secondo la Ong Hrana, i morti sarebbero almeno 1.850, mentre i media dell’opposizione parlano di oltre 12 mila vittime. Un’altra Ong, Iran Human Rights, stima in almeno 3.428 i manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste, precisando che si tratta di un bilancio probabilmente al ribasso.

Testimonianze raccolte sul campo parlano anche di vere e proprie esecuzioni durante le operazioni di repressione.

Reza Pahlavi, erede al trono in esilio e figlio dell’ultimo Scià, è diventato un punto di riferimento per una parte dei manifestanti, che ne invocano il ritorno per guidare una transizione democratica.

Usa pronti a intervenire in Iran

E la tensione è alimentata anche dalle dichiarazioni di Donald Trump: il presidente Usa ha ribadito la minaccia di un intervento militare in Iran qualora la repressione contro i civili dovesse continuare. Secondo fonti della Casa Bianca citate dalla Cnn, Trump avrebbe fissato una linea rossa, superata la quale si sentirebbe in dovere di agire, anche se non è ancora chiaro quale tipo di azione potrebbe essere intrapresa.

Mentre dall’Iran arrivano minacce dirette a Trump: la tv di Stato ha mandato in onda le immagini dell’attentato al presidente Usa del 2024, accompagnandole con un eloquente messaggio: “Questa volta il proiettile non fallirà”.

L’interesse degli Usa non riguarda unicamente le sorti dell’eterno nemico iraniano, ma c’è anche un interesse geopolitico: tagliare il filo di interessi che collega Teheran a Mosca.

Cina e Russia hanno protestato contro l’ipotesi di un intervento armato, mentre negli Stati Uniti si è già tenuto un briefing per valutare le opzioni.