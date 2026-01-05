Possibile omicidio a Taleggio vicino a Bergamo, cadavere trovato sulla provinciale sotto alcune coperte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo in provincia di Bergamo. Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, lungo la strada provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio, è stato trovato il cadavere di un uomo di circa 40 anni. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri che indagano sull’accaduto hanno spiegato che “il corpo evidenzia segni compatibili con una azione violenta”. In altre parole, si è di fronte molto probabilmente a un caso di omicidio.

Omicidio a Taleggio, cadavere trovato sulla strada provinciale 25

A lanciare l’allarme intorno alle 8.30 del mattino è stato un passante che, dopo aver notato il cadavere di un uomo sulla strada provinciale 25, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Il corpo senza vita si trovava sul ciglio della carreggiata, sotto alcune coperte. In particolare, è stato rinvenuto nello spiazzo che porta ad un sentiero, all’altezza dell’Orrido.

Cerchiata in rosso sulla mappa la zona in cui è stato trovato il cadavere in provincia di Bergamo

Subito sono stati svolti dei rilievi e poco dopo la vittima è stata identificata grazie al confronto delle impronte digitali. Si tratta di un uomo di circa 40 anni di origine egiziana.

La nota dei carabinieri e l’ipotesi omicidio

I militari dell’Arma, nel pomeriggio, attraverso una nota, hanno reso noto che il cadavere presenta segni compatibili con una azione violenta.

Sono state avviate le indagini – coordinate dalla Procura di Bergamo e condotte dalla Compagnia dei carabinieri di Zogno e dal Nucleo investigativo di Bergamo – per risalire alle esatte cause del decesso e per rintracciare l’eventuale omicida.

Un passo cruciale per il lavoro degli investigatori sarà quello dell’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni all’ospedale Papa Giovanni, dove la salma è stata trasferita già in mattinata.

Il punto sulle indagini

Inizialmente si è pensato che l’uomo fosse deceduto a causa di un malore o per il freddo. La segnalazione sulla salma di segni di violenza ha però spinto gli inquirenti a pensare che la morte possa essere stata provocata da un’altra persona.

Al momento, chi indaga non esclude alcuna pista. Sul luogo in cui è stato trovato il 40enne egiziano è arrivata anche la pm di turno, Maria Esposito, che ha dato disposizioni affinché venga eseguito l’esame autoptico.