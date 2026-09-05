Possibile riapertura delle indagini sui delitti del Mostro di Modena, su cosa stanno lavorando gli inquirenti

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In Pianura Padana si cercano di nuovo risposte. A distanza di decenni, le nuove indagini sugli omicidi seriali riaprono la pista che porta al cosiddetto mostro di Modena, una scia di sangue e terrore che tra il 1985 e il 1995 ha stroncato la vita di almeno otto donne. La Procura e le forze dell’ordine hanno infatti ripreso in mano i vecchi fascicoli legati a questi efferati delitti, concentrandosi sull’analisi dei reperti conservati presso l’Istituto di Medicina Legale. L’obiettivo è applicare le moderne tecnologie scientifiche per estrarre tracciati genetici che all’epoca era impossibile isolare, cercando finalmente un nome per l’assassino.

La riapertura delle indagini e l’istanza delle famiglie

L’impulso decisivo per fare luce su questa complessa vicenda investigativa è arrivato dall’avvocato Barbara Iannuccelli, che ha presentato una formale istanza per conto dei familiari di Anna Maria Palermo, la ventunenne assassinata a coltellate il 26 gennaio 1994 a Corlo di Formigine.

All’iniziativa legale si sono poi unite anche le famiglie di altre quattro vittime: Giovanna Marchetti, Donatella Guerra, Marina Balboni e Claudia Santachiara.

Gli inquirenti della Squadra Mobile e dei Carabinieri stanno riordinando gli atti per verificare su quali campioni concentrare i test scientifici, come i capelli che Claudia Santachiara stringeva in mano prima di morire soffocata.

Gli otto delitti attribuiti al mostro di Modena

La sequenza dei delitti accertati inizia il 21 agosto 1985 con il ritrovamento a Baggiovara di Giovanna Marchetti, 18 anni, uccisa a colpi di pietra.

Il 12 settembre 1987 viene rinvenuta a San Damaso Donatella Guerra, 22 anni, accoltellata. Poco dopo, il 1° novembre 1987, tocca a Marina Balboni, 21 anni, strangolata in un canale a Gargallo.

Il 30 maggio 1989 muore per strangolamento la ventiquattrenne Claudia Santachiara a Campogalliano. L’8 marzo 1990 viene trovata morta a Staggia la ventunenne Fabiana Zuccarini. Il 4 febbraio 1992 tocca ad Anna Bruzzese, 32 anni, accoltellata a San Prospero, seguita da Anna Maria Palermo nel 1994. L’ultima vittima ufficiale del presunto serial killer è Monica Abate, 31 anni, soffocata nella sua casa il 3 gennaio 1995.

La ricostruzione delle vittime e dei casi sospetti

Tutte le giovani colpite erano prostitute o ragazze con problemi di tossicodipendenza, spesso aggredite e abbandonate nei fossi della provincia modenese.

Oltre agli otto casi ufficiali, la storia giudiziaria attribuisce alla stessa mano feroce anche altri due omicidi sospetti: quello della quarantatreenne Filomena Gnasso, trovata accoltellata il 15 novembre 1983 a Modena, e quello di Antonietta Sottosanti, prostituta soffocata e data alle fiamme il 13 ottobre 1990 al Windsor Park. Un puzzle drammatico che le nuove analisi proveranno finalmente a ricomporre.