Post della Lega sulle dimissioni di Carola Rackete si ritorce contro, ondata di critiche al partito di Salvini

Carola Rackete non è più un’eurodeputata. L’ex capitana della Sea Watch, eletta con il partito Die Linke – Left, ha reso noto nelle scorse ore di aver preso la decisione di dare le dimissioni. Ha motivato la sua scelta parlando di “spirito collettivo”. Ha poi ringraziato tutti coloro che l’hanno eletta e con i quali ha lavorato. La Lega di Matteo Salvini ha commentato la notizia con un post veicolato sui social. Il contenuto ha raccolto poche reazioni entusiaste e molte critiche.

Dimissioni di Carola Rackete, il post della Lega

“Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni”. Così Rackete nell’annunciare di aver lasciato il ruolo da europarlamentare.

A distanza di qualche minuto dalla notizia, la Lega ha chiesto agli utenti, attraverso un post social, di commentare la vicenda. “Carola Rackete si dimette da europarlamentare. Vi mancherà?”, il quesito apparso sugli account ufficiali del Carroccio che hanno anche riportato la seguente frase: “L’ex capitana della Sea Watch si dimette da eurodeputata, “scelta per spirito collettivo””.

ANSA Carola Rackete

Le reazioni infuriate degli utenti

Su X, il post leghista ha raccolto in una manciata di minuti tantissime risposte, molte delle quali di feroce critica indirizzate al partito guidato da Matteo Salvini.

“Mentre voi parassiti non vi dimettete?”, ha tuonato Massimo. Altro commento a caldo: “Prendete esempio, i vostri rappresentanti hanno il c*lo saldato alle poltrone“.

E ancora: “Onore a lei, capace a rinunciare alla poltrona per i suoi ideali”; “A voi leghisti mancherà… Chi sarà il prossimo con cui prendersela? Dovete fare una finaccia!”; “Una eurodeputata che si dimette per fare politica nel suo paese invece di restare attaccata alla poltrona. Veramente uno scandalo per un politico della Lega?”; “A voi sicuramente mancherà. Non potete più fare dei post che istigano all’odio come questi”.

“Ma dai conti dello stato mancano sempre 49 milioni“, ha scritto un altro utente. Altre persone hanno ricordato la questione dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire allo Stato.

Il braccio di ferro con Salvini e gli utenti contro l’ex capitana della Sea Watch

Carola Rackete, quando era capitana della Sea Watch, era divenuta nota per essersi ritrovata al centro di una battaglia giudiziaria con Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno.

Tornando ai commenti social relativi alle sue dimissioni, non solo critiche indirizzate alla Lega. Diverse anche quelle contro Rackete. “Una scelta di buongusto”, ha ironizzato un utente. Alcune reazioni hanno rasentato l’insulto: “Era una vergogna che fosse in Parlamento”.

C’è anche chi se l’è presa di ‘riflesso’ con l’eurodeputata Ilaria Salis: “Adesso aspettiamo che si dimetta anche la Salis. Tutta gente che in politica non doveva metterci piede”.