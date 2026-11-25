Giorgia Meloni ha pubblicato un post dedicato al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “A tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”, questa una delle frasi più apprezzate dagli utenti. Come sempre accade sui social, c’è chi ha commentato complimentandosi con la Premier e c’è chi invece ha speso critiche.

Giorgia Meloni, il post contro la violenza sulle donne

Queste le parole del presidente del Consiglio sulla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete”.

Poi prosegue con le iniziative del Governo: “È la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il Codice Rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo. Ma abbiamo voluto agire anche su un punto spesso decisivo, l’indipendenza economica, perché molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative. Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare”.

Infine Giorgia Meloni chiude il post spiegando che la strada è ancora lunga ma che lo Stato è presente per le donne che stanno affrontando questa battaglia: “Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”.

Le reazioni social

Le parole della premier hanno raccolto un importante riscontro sui social con oltre 4000 mi piace su Facebook e tanti commenti al post. Come avviene sempre sui social, c’è chi ha apprezzato quanto scritto da Giorgia Meloni sottolineando il rafforzamento del codice rosso e chi invece ritiene che quanto fatto sia troppo poco. C’è chi commenta rispondendo che “lo Stato non c’è” e chi invece ricorda che Giorgia Meloni è mamma e che “avrebbe dovuto investire sull’educazione affettiva nelle scuole”. Inoltre un utente scrive: “È per questo che hai tagliato i fondi destinati alle donne vittime di violenza?”.

Il messaggio di Arianna Meloni

Anche Arianna Meloni ha scelto un post social dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nel messaggio pubblicato il capo della segretaria politica di Fratelli d’Italia ha scritto: “La battaglia contro la violenza sulle donne non si esaurisce in un giorno. La cronaca ci dice che non possiamo abbassare la guardia: i reati contro le donne non smettono di fare male. E questo dolore non può restare in silenzio: dobbiamo trasformarlo in consapevolezza, prevenzione, azioni concrete”.

Ha poi ricordato quanto fatto dal governo: “Il Governo Meloni ha scelto di farlo con i fatti, seguendo tre direzioni. Prevenzione, con una maggiore informazione, sensibilizzazione, diffusione di strumenti utili come il numero 1522. Protezione, a partire dal reddito di libertà, introdotto per garantire l’indipendenza delle donne, perché esiste anche una violenza economica. Questo ed altri importanti provvedimenti tra cui il sostegno strutturale ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, sono stati finanziati con oltre 100 milioni l’anno. E infine la certezza della pena: è con questo governo che è stato introdotto il reato di femminicidio, sono state inasprite le pene e rafforzate le misure cautelari”.

I dati

In Italia circa 7 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, pari al 31,5% della popolazione femminile della stessa fascia d’età. È quanto emerge dal rapporto Istat “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”, che analizza le diverse forme di violenza subite dalle donne. Secondo i dati, il 18,9%, pari a circa 4 milioni e 189mila donne, ha subito violenze fisiche, mentre il 22,8% è stato vittima di almeno una forma di violenza sessuale.

Tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 12,6% ha subito violenze fisiche o sessuali da parte del compagno attuale o precedente. Il 17,8% ha dichiarato violenze psicologiche, mentre il 6,7% ha subito violenza economica. Il 25,9% delle donne ha subito violenze da uomini esterni alla coppia, tra cui parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti.

Il 6,3% ha invece subito violenze sia da partner o ex partner sia da altri uomini.Il rapporto analizza anche gli atti persecutori. Il 14,3% delle donne ha subito stalking da parte di un ex partner, soprattutto durante la separazione o successivamente. Un ulteriore 8,6% ha dichiarato atti persecutori da parte di persone esterne alla relazione.