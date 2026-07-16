Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due indagati per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e un arresto per detenzione di stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Roma e Milano. L’attività, coordinata dalla Procura di Roma, ha visto l’esecuzione di perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti di due uomini, accusati di aver diffuso contenuti di propaganda terroristica tramite i social network.

Le accuse: istigazione a delinquere con finalità di terrorismo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata di ieri, su delega della Procura di Roma – Dipartimento Terrorismo e Reati contro la Personalità dello Stato – i militari del ROS e del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei colleghi di Milano, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale, domiciliare e informatica, con eventuale sequestro, nei confronti di due persone: P.R., quarantadue anni, residente a Roma, e D.T., cinquantasei anni, originario di Milano.

I due uomini sono indagati per le fattispecie di reato previste dall’articolo 414, commi 3 e 4 del codice penale, ovvero istigazione a delinquere con l’aggravante del terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini, le condotte contestate sarebbero state realizzate attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, in particolare tramite profili social riconducibili agli indagati.

Le indagini: monitoraggio del web e attività tecniche

L’attività investigativa, coordinata dall’Autorità Giudiziaria capitolina, è partita dal monitoraggio del web ed è stata condotta anche attraverso strumenti tecnici avanzati. Gli inquirenti sono riusciti a individuare diversi profili social, in particolare account Instagram, attribuendoli ai due indagati e documentando le attività illecite svolte tramite tali canali.

I contenuti di propaganda diffusi sui social

Nel dettaglio, a P.R. viene contestata la diffusione, a un numero indefinito di utenti di Instagram, di contenuti audio e video di propaganda che esaltavano organizzazioni riconosciute come terroristiche, in particolare Hamas. Nei post sarebbero stati ripetutamente richiamati gli eventi del 7 ottobre 2023 in Israele, azioni per le quali la compagine è stata oggetto di attenzione internazionale.

Per quanto riguarda D.T., gli investigatori hanno documentato la diffusione, sempre su Instagram, di contenuti audio e video di propaganda inneggianti sia ad Hamas che a Hezbollah, celebrandone le azioni e promuovendone la metodologia. Inoltre, D.T. avrebbe pubblicato materiali finalizzati alla celebrazione di formazioni eversive dell’area anarco-insurrezionalista e dei suoi militanti deceduti “in azione”, esaltando l’azione violenta e istigando all’uso della violenza come metodo di lotta e protesta contro gli organi istituzionali.

Arresto per detenzione di stupefacenti

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato dispositivi elettronici e documenti ritenuti di interesse investigativo. Il materiale sarà oggetto di ulteriori approfondimenti per valutarne il contenuto e la rilevanza ai fini probatori.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità di D.T. alcune centinaia di grammi di stupefacente e materiale per il confezionamento. Per questo motivo, D.T. è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, in base all’articolo 73 del DpR 309/90.

IPA