Poste Italiane lancia l'Opas su Telecom Italia, come potrebbe nascere un colosso da 27 miliardi
Poste Italiane lancia Opas su Tim da 10,8 miliardi. Nasce un colosso da 27 miliardi di ricavi sotto il controllo dello Stato. Addio a Telecom in Borsa
Domenica 22 marzo 2026 segna una data storica per il sistema industriale nazionale: il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) totalitaria su Telecom Italia. L’operazione mira a integrare due dei principali pilastri economici del Paese, creando un unico operatore sistemico sotto il controllo pubblico.
- Opas di Poste Italiane su Telecom Italia: cosa vuol dire
- Quanti dipendenti avrà il nuovo colosso
- Qual è l'obiettivo di Poste Italiane
Opas di Poste Italiane su Telecom Italia: cosa vuol dire
Come riportato nel comunicato ufficiale della società guidata dal Ministero dell’Economia, il corrispettivo totale previsto per l’acquisizione è di circa 10,8 miliardi di euro.
L’offerta è strutturata con una formula mista: una componente in denaro pari a 0,167 euro per ogni azione Tim e una componente in titoli di nuova emissione pari a 0,0218 azioni Poste per ciascun titolo del gruppo di telecomunicazioni.
Complessivamente, la proposta esprime una valorizzazione di 0,635 euro per azione, incorporando un premio del 9,01% rispetto al prezzo ufficiale rilevato lo scorso 20 marzo.
L’obiettivo dichiarato è il raggiungimento dell’intero capitale sociale per procedere successivamente alla revoca dalla quotazione (delisting) delle azioni Tim da Euronext Milan.
Secondo il cronoprogramma aziendale, il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2026, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dai regolatori.
Quanti dipendenti avrà il nuovo colosso
L’integrazione tra le due realtà industriali porterà alla nascita di un Gruppo con ricavi aggregati pari a circa 26,9 miliardi di euro e un Ebit pro-forma di 4,8 miliardi.
La nuova entità conterà oltre 150 mila dipendenti, configurandosi come il principale datore di lavoro e abilitatore della trasformazione digitale nel Paese.
Uno dei punti cardine dell’operazione è la governance stabile: lo Stato Italiano rimarrà azionista di maggioranza con una partecipazione superiore al 50%.
Tale controllo sarà esercitato anche attraverso Cassa Depositi e Prestiti, assicurando una direzione strategica di lungo periodo orientata alla sicurezza delle infrastrutture.
Qual è l’obiettivo di Poste Italiane
L’obiettivo ambizioso dell’integrazione è creare la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese, agendo come motore di innovazione.
Poste Italiane punta a potenziare la propria capillarità aggiungendo tre asset critici di Tim: la rete fissa e mobile nazionale, il Cloud e i data center.
Questa combinazione permetterà di offrire servizi di connettività sicura a tutti gli stakeholder, rispondendo alle recenti direttive europee sulla sovranità digitale.
Il nuovo Gruppo si propone come un polo di sicurezza tecnologica in grado di generare valore non solo per gli azionisti, ma per l’intero sistema industriale nazionale.