Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Poste Italiane ha subito un attacco informatico, più di 2.000 documenti con dati dei clienti sono scaricabili in un forum nascosto sul darkweb. Un utente, flex22, ha pubblicato un post su un forum underground in cui ha condiviso un archivio di file di circa 1 GB. I rischi riguardano informazioni personali che espongono gli utenti a tentativi di truffe.

L’attacco hacker a Poste italiane

Secondo quanto sostiene il presunto autore dell’attacco, i documenti rubati ai clienti di Poste Italiane proverrebbero dai sistemi dell’azienda e riguarderebbero PosteCert, il servizio di firma digitale remota, che contiene informazioni personali di possessori di conti alle Poste.

Nella cartella sul darkweb, analizzata da Fanpage con un esperto informatico, ci sarebbe circa 1 GB di materiale di diverso tipo, tra documenti, contratti e dati anagrafici completi di più di 1.500 clienti di Poste Italiane.

L’azienda ha ammesso la violazione, precisando che riguarda una platea limitata di persone e che password e credenziali di pagamento non sono state toccate.

Quali sono i dati rubati a Poste Italiane

Il materiale sottratto a Poste Italiane sarebbe relativo a una lunga serie di contratti di PosteCert Firma Digitale, servizio con cui i clienti firmano documenti informatici che hanno lo stesso valore legale di una firma autografa. Ne sono stati contati 2.158 e ognuno riporta nome e cognome del firmatario, indirizzo di residenza, email e numero di cellulare.

Fortunatamente, tra i dati sottratti non ci sarebbero credenziali di accesso, né informazioni che possano mettere a rischio conti e carte Postepay. Un attacco simile è avvenuto recentemente anche al gruppo postale francese La Poste.

In quel caso il bersaglio è stato Maileva, una piattaforma specializzata nella digitalizzazione dei processi documentali e nell’invio di corrispondenza per professionisti, piccole e medie imprese e grandi aziende francesi.

Come difendersi dalle truffe

Il rischio di un attacco hacker come quello avvenuto a Poste Italiane è che i dati dei clienti, diffusi online, possano essere usati per tentativi di truffe via phishing o furti d’identità.

Poste Italiane, sul suo sito, ha dedicato una pagina a illustrare come difendersi dai raggiri più diffusi.In generale le tecniche più usate dai frodatori sono phishing, smishing e vishing.

Il Phishing è usato per ottenere dati riservati – come credenziali di accesso ai servizi finanziari online, dati delle carte, PIN o codici OTP (one time password) – attraverso SMS (Smishing), telefonate (Vishing) o e-mail fraudolente.

Queste comunicazioni imitano messaggi ufficiali di soggetti affidabili – logo, grafica, linguaggio identici a quelli di un ente reale – e sono progettate per indurre la vittima a compiere azioni che consentono al truffatore di portare a termine la frode.

Per tutelarsi bisogna ricordare che non si devono mai fornire dati personali, come numero di cellulare o credenziali di accesso al sito poste.it e all’App Poste Italiane (nome utente e password o codice PosteID); e neanche dati delle carte come PIN, numero della carta con la data di scadenza e CVV e i codici segreti per autorizzare le operazioni online.

Si ricorda che le truffe possono assumere forme e modalità diverse e hanno spesso l’obiettivo di indurre la vittima ad agire in modo rapido e senza le opportune verifiche. È utile quindi prestare attenzione a chi chiede di inviare denaro, soprattutto in modo istantaneo.

Solitamente i truffatori tentano di fare leva su paura, emergenze o promesse di guadagni facili, specie sulle piattaforme social. Bisogna inoltre fare attenzione ai bonifici istantanei che sono irrevocabili. Prima di inviarli, meglio verificare, fermarsi e non agire sotto pressione.

Poste Italiane o le Autorità non chiedono mai, in nessuna modalità e per nessuna finalità, di trasferire denaro o di fornire dati della propria carta, codici OTP – one time password – o credenziali di accesso per “mettere in sicurezza” i risparmi, né tantomeno di aprire un nuovo conto corrente.

Per informazioni

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito ufficiale di Poste Italiane: Home > Sicurezza online > Guide per operare in sicurezza > Come difendersi dalle truffe.