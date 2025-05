Posteggiatore abusivo recidivo nei guai a Marsala, scatta il Dacur: i dettagli della misura, quanti mesi dura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un posteggiatore abusivo è stato nuovamente sanzionato nel parcheggio comunale di Marsala, vicino al Monumento ai Mille. L’intervento è stato effettuato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Trapani nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio, a seguito di una segnalazione ricevuta. Il soggetto è stato sorpreso mentre esercitava l’attività illecita di guardiamacchine non autorizzato.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si inserisce nei provvedimenti amministrativi di prevenzione adottati dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, per contrastare le condotte che minano l’ordine pubblico. Il posteggiatore, già noto alle autorità per precedenti reati come resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e cessione illecita di stupefacenti e furto aggravato, è stato colpito da un provvedimento di “Divieto di accesso alle aree urbane” (D.A.C.Ur.) per dodici mesi.

Misure preventive e sanzionatorie

Il provvedimento rientra in un programma più ampio di sanzioni e prevenzione attuato dalla Questura di Trapani, mirato a soggetti coinvolti in reati predatori, furti e violazioni in materia di stupefacenti. Queste misure, di natura inibitoria e interdittiva, esortano i trasgressori a conformarsi alla legge e sottolineano l’importanza delle misure special-preventive per il mantenimento della sicurezza pubblica e il decoro urbano.

Impegno delle autorità

L’azione contro il posteggiatore abusivo riflette l’impegno delle forze dell’ordine a garantire che l’attività illecita non possa proseguire indisturbata. Le autorità di Marsala continuano a monitorare la situazione per assicurare il rispetto delle normative vigenti.

Fonte foto: IPA