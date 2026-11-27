Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il posto a sedere su un volo Ryanair diventa una “lotteria”. Cambiano le regole per l’assegnazione casuale e gratuita della compagnia Ryanair: i viaggiatori infatti scopriranno qual è il loro posto solo tre ore prima del volo. In questo modo, il check-in, l’acquisto e assegnazione del posto a sedere si svolgeranno in due momenti differenti, con possibili errori da parte dei viaggiatori. La compagnia però risponde che in questo modo si rinvia l’assegnazione casuale e i posti a pagamento restano disponibili più a lungo, facilitando quei clienti che li vogliono acquistare.

Ryanair cambia le regole per i posti

Il posto su un volo Ryanair verrà assegnato non più durante il check-in, ma soltanto tre o quattro ore prima del decollo. La novità riguarda i posti gratuiti, quindi assegnati casualmente dalla compagnia.

Fino a questo momento, la possibilità di acquisto del posto e la sua assegnazione comparivano direttamente durante la fase di check-in, fase da completare a partire da 24 ore prima del volo e fino a due ore prima.

Adesso l’assegnazione casuale del posto viene spostata in avanti. L’obiettivo dichiarato da Ryanair è quello di lasciare i sedili a pagamento disponibili per i clienti che li vogliono il più a lungo possibile.

Da quando cambiano le regole

La modifica in realtà è già entrata in vigore a fine ottobre e quindi chi ha viaggiato con Ryanair ha già scoperto questa nuova funzionalità.

La modifica alle regole per l’acquisto dei posti è infatti entrata in vigore con il passaggio all’orario invernale per il 2026-2027. Con la sua introduzione, che dovrebbe valere anche in Italia, ora il check-in e la comunicazione del posto diventano due momenti distinti e quindi restare in contatto con Ryanair, attraverso email, messaggi o l’applicazione, diventa fondamentale.

Sempre la compagnia spiega che si sono creati dei momenti di disagio durante l’estate tra chi aveva acquistato il posto a sedere e chi se lo era ritrovato assegnato gratuitamente. Un errore dovuto all’applicazione di Ryanair, che è stato risolto con queste nuove regole.

Quanto costano i posti a scelta?

Chi non ha problemi a viaggiare con un posto casuale continuerà a pagare soltanto la tratta, la possibilità di un bagaglio extra e altri servizi come la possibilità di portare attrezzi sportivi o l’assicurazione sul viaggio.

L’acquisto del posto assegnato ha un costo a sé che può partire da 3 euro e arrivare fino a 41 euro per tratta. I posti standard partono da 3 euro, mentre quelli nelle prime file anche da 18 euro.

Comprare il posto a sedere dopo la prenotazione costa di più, fino anche a 23,50 euro per un posto standard e 42,50 euro per le prime file. Le cifre cambiano in base a rotta e data.