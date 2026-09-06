Potente esplosione in un appartamento a Roma durante la rimozione di un nido d’api, due operai feriti

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Roma si è verificata un’esplosione in un appartamento al terzo piano di un condominio. L’incidente è accaduto nel quartiere Pietralata, nella serata di venerdì 4 settembre, intorno alle 20,30. Si sta indagando sulle cause che hanno portato alla deflagrazione che è avvenuta mentre due operai di una ditta specializzata stavano rimuovendo un nido di api in una stanza.

Roma, esplosione in un appartamento mentre due operai stavano rimuovendo un nido d’api

L’incidente si è verificato in via Carlo Giuseppe Gismondi. Gli operai che stavano rimuovendo il nido d’api sono rimasti feriti e successivamente trasportati all’ospedale Umberto I.

Il rumore dell’esplosione è stato forte. E infatti è stato udito anche all’esterno del palazzo. Diversi cittadini hanno così lanciato l’allarme, contattando il Numero Unico per le Emergenze 112. La vicenda ha generato paura e spavento tra i residenti della zona.

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Gli operai feriti in modo lieve, illesi i proprietari di casa

La deflagrazione ha provocato ingenti danni all’appartamento. La parete della stanza in cui stavano operando i due operai è crollata.

Fortunatamente, come riferito dal quotidiano romano Il Messaggero, i due lavoratori non hanno riportato ferite gravi. I proprietari dell’abitazione, invece, sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno subito dato il via agli accertamenti e ai rilievi, con il fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Inoltre, hanno svolto le verifiche delle condizioni dell’appartamento e del resto dello stabile.

La stanza in cui è crollata la parete è stata dichiarata inagibile al termine dei controlli. Il resto dell’edificio, invece, non ha riportato danni e quindi non è stata dichiarata l’inagibilità.

Le ipotesi su che cosa abbia generato l’esplosione

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un accumulo di gas nella stanza dove gli operai stavano rimuovendo il nido di insetti.

Non si esclude che l’ambiente potrebbe essersi saturato nel corso dell’intervento e che l’attivazione della serranda elettrica presente nella stanza possa aver innescato una scintilla, che avrebbe originato l’esplosione.