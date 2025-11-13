Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Potenza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura, si è svolta nel pomeriggio dell’11 novembre 2025 nel quartiere Bucaletto. L’arresto è avvenuto durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, che ha portato al sequestro di 53 grammi di cocaina e 600 grammi di hashish.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Potenza ha portato a termine un’importante operazione antidroga nel quartiere Bucaletto. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare, mentre nascondeva un involucro in un pozzetto situato su strada pubblica, nei pressi della sua abitazione.

Perquisizione domiciliare e sequestro di sostanze stupefacenti

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 53 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri pronti per la vendita. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione con residui di polvere bianca e materiale per il confezionamento, tra cui una macchina per il sottovuoto e numerose buste sigillabili.

Scoperta di un secondo deposito di droga

Le indagini sono proseguite in un secondo immobile nella disponibilità dell’indagato, sempre nel capoluogo. In questa seconda abitazione, gli agenti hanno scoperto, nascosto all’interno di una pertinenza, un ulteriore quantitativo di circa 600 grammi di hashish, suddiviso in panetti e pronto per essere immesso sul mercato.

Analisi delle sostanze e arresto in flagranza

Le analisi eseguite sul posto hanno confermato la positività delle sostanze ai reagenti per cocaina e cannabinoidi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, già ristretto in regime di detenzione domiciliare, è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

