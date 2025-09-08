Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 48 anni a Potenza per detenzione di arma clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un controllo di routine della Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di una pistola con matricola abrasa, oltre due chili di hashish e tremila euro in contanti. L’operazione è stata condotta nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nel capoluogo lucano, come parte delle attività di contrasto al traffico di droga.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di controlli rafforzati dall’UPGSP della Questura di Potenza. Gli agenti hanno intensificato la loro presenza nelle principali vie cittadine, con particolare attenzione alle zone più sensibili del capoluogo lucano. L’obiettivo era quello di prevenire e reprimere fenomeni di spaccio e detenzione illegale di armi, due reati che destano particolare allarme sociale.

Il controllo e l’arresto

Durante uno di questi servizi, gli operatori hanno notato il comportamento sospetto di un automobilista in zona via Appia. L’uomo, un potentino di 48 anni, ha mostrato segni di nervosismo quando è stato fermato per un controllo di routine. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare.

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: all’interno dell’auto è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore e sette cartucce. La presenza dell’arma clandestina ha fatto scattare ulteriori accertamenti e perquisizioni nei luoghi frequentati dall’indagato.

La scoperta nel garage

Le indagini hanno condotto i poliziotti in un garage utilizzato dall’uomo. Qui, nascosti con cura, sono stati trovati oltre due chili di hashish, destinati con ogni probabilità al mercato locale degli stupefacenti. Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche circa tremila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Potenza. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo inferto dalle forze dell’ordine al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

IPA