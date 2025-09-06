Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini di nazionalità romena sono stati denunciati per furto dopo essere stati sorpresi con numerosa merce rubata da un supermercato. L’episodio si è verificato a Potenza, dove la Polizia di Stato è intervenuta prontamente, fermando i sospetti all’uscita del parcheggio del punto vendita. Gli agenti hanno sequestrato la refurtiva e, vista la gravità dei fatti, il Questore ha disposto per i due un foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno in città.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta grazie all’attenzione degli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile, che hanno notato un comportamento sospetto da parte del conducente di un’autovettura in uscita dal parcheggio di un supermercato cittadino.

L’intervento della Polizia e la scoperta della refurtiva

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno deciso di fermare il veicolo, a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna. Durante il controllo, sui sedili posteriori dell’auto è stata rinvenuta numerosa merce, tra cui prodotti di profumeria, articoli di cancelleria e generi alimentari. Gli accertamenti immediatamente effettuati hanno permesso di stabilire che la coppia non era in possesso di alcun titolo di acquisto che potesse giustificare il possesso della merce.

La denuncia e i provvedimenti amministrativi

A seguito delle verifiche, i due cittadini romeni sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per furto. Considerata la gravità dell’accaduto e il fatto che la loro presenza nel capoluogo fosse ritenuta finalizzata alla commissione di reati, il Questore ha emesso nei loro confronti due fogli di via obbligatori e il divieto di ritorno nel capoluogo.

Il contesto e le misure di prevenzione

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli e attività di prevenzione messi in atto dalla Polizia di Stato per contrastare i reati predatori, in particolare nei confronti di esercizi commerciali e supermercati. L’attenzione degli agenti e la tempestività dell’intervento hanno permesso di recuperare la merce sottratta e di impedire che i responsabili potessero far perdere le proprie tracce.

Le conseguenze per i responsabili

La denuncia per furto comporta ora per i due cittadini romeni l’avvio di un procedimento penale. Inoltre, il provvedimento di allontanamento disposto dal Questore rappresenta una misura amministrativa volta a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori episodi analoghi. Il divieto di ritorno nel capoluogo potentino impedirà ai due di fare ritorno in città per un determinato periodo di tempo, come previsto dalla normativa vigente.

IPA