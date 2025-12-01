Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata potenziata la sicurezza per milioni di viaggiatori sui treni italiani grazie all’estensione delle funzionalità dell’applicazione Youpol della Polizia di Stato. Il nuovo aggiornamento, attivo da oggi, consente di inviare segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio e comportamenti sospetti a bordo dei treni e nelle stazioni, permettendo così un intervento più rapido ed efficace da parte delle forze dell’ordine.

Un nuovo strumento per la sicurezza dei viaggiatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’applicazione Youpol si è evoluta per rispondere alle esigenze di chi viaggia in treno e di chi frequenta le stazioni ferroviarie. Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di inviare in pochi secondi foto, video o messaggi brevi che, grazie alla geolocalizzazione, raggiungono direttamente le sale operative della Polizia Ferroviaria e delle Questure. In questo modo, le segnalazioni possono essere valutate immediatamente e, se necessario, viene attivato un intervento mirato e tempestivo.

Un canale smart per la collaborazione tra cittadini e Polizia

La Polizia di Stato sottolinea che Youpol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalità smart e alternativa di contatto tra cittadini e forze dell’ordine. L’applicazione si configura come uno strumento complementare, pensato per facilitare la comunicazione e rendere più efficaci le segnalazioni di situazioni potenzialmente pericolose o di reati che si verificano sui treni e nelle stazioni.

I numeri delle segnalazioni ricevute

Dal mese di dicembre 2024 ad oggi, l’applicazione Youpol ha raccolto in Italia 46.877 richieste di aiuto generiche, 24.962 segnalazioni relative a droga, 3.357 segnalazioni per violenza domestica e 3.648 segnalazioni di bullismo. Questi dati evidenziano come l’app sia già ampiamente utilizzata dai cittadini per segnalare diverse tipologie di reati e situazioni di emergenza.

Le aree geografiche più attive

La maggior parte delle segnalazioni tramite l’applicazione sono arrivate dalle città del nord e del sud Italia. In particolare, le grandi aree urbane si sono dimostrate più sensibili all’utilizzo di strumenti digitali per la sicurezza pubblica.

