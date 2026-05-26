Povertà nell'Ue, in Italia a rischio il 18,6% della popolazione: in Europa solo altri 7 Paesi stanno peggio

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Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il 16,3% della popolazione europea è a rischio povertà. Si tratta di più di 70 milioni di persone, una cifra sostanzialmente stabile rispetto alla rilevazione precedente. L’Italia fa peggio della media europea, con il 18,6% degli abitanti a rischio povertà. Soltanto altri sette Stati membri hanno un tasso maggiore.

Cosa significa essere a rischio di povertà

Il tasso di popolazione a rischio di povertà, che è la statistica che l’ultimo report di Eurostat misura, mostra quale percentuale della popolazione di un Paese ha un reddito inferiore al 60% del reddito mediano (non medio) nazionale.

La mediana è una media calcolata escludendo i risultati più estremi e dando più importanza a quelli “centrali”.

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Quando si paragonano i tassi di rischio di povertà di due Paesi, quindi, non si paragona direttamente il reddito degli abitanti, ma piuttosto le disuguaglianze che i due sistemi producono al loro interno.

La media europea, calcolata su proiezioni dei redditi del 2025, visto che i dati ufficiali non sono ancora stati elaborati, è del 16,3% della popolazione. Il Paese con il tasso più basso è la Cechia, con il 9,6%, quello con il tasso più alto è la Lituania.

Italia sopra la media europea per rischio povertà

L’Italia si trova sopra la media europea, con il 18,6% della popolazione che viene valutata come a rischio di povertà, perché ha un reddito inferiore al 60% di quello mediano.

Eurostat stima il reddito disponibile mediano italiano a circa 22mila euro annui. Per essere a rischio di povertà, un abitante deve guadagnare meno del 60% di questa cifra, ovvero meno di 13.200 euro all’anno.

Il reddito disponibile (equivalised disposable income detto con i termini corretti) misura la quantità di denaro che rimane a ogni membro di una famiglia dopo tutte le tasse e le deduzioni.

Quali sono i Paesi che fanno peggio dell’Italia

Soltanto in altri sette Paesi dell’Unione europea, Eurostat ha rilevato un tasso di popolazione a rischio di povertà maggiore rispetto a quello italiano.

Si tratta di Croazia (19,5%), Spagna (19,5%), Grecia (19,5%), Estonia (19,5%), Bulgaria (21,2%), Lettonia (22%) e Lituania (22,6%, dato però provvisorio).

Il dato sul rischio di povertà è rimasto stabile sia a livello medio europeo sia in quasi tutti i Paesi membri, Italia inclusa. Le uniche variazioni sensibili sono state quelle della Spagna e della Romania in positivo e quelle di Germania, Irlanda, Croazia, Ungheria e Slovenia in negativo.