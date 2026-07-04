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Un operatore aeroportuale di 40 anni è stato denunciato per furto aggravato dopo essersi appropriato del power bank di una collega all’interno dell’aeroporto di Catania. L’episodio è stato scoperto grazie all’intervento della Polizia di Frontiera, che ha ricostruito la vicenda attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. La denuncia è stata formalizzata dopo la segnalazione della vittima.

La segnalazione e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una dipendente dell’aeroporto si è accorta della scomparsa del proprio power bank, lasciato su un tavolino nell’area riservata agli addetti all’assistenza dei passeggeri a ridotta mobilità. La donna si è rivolta agli agenti della Polizia di Frontiera, presenti nell’aerostazione, per denunciare il furto del dispositivo.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno immediatamente avviato le indagini, procedendo con la visione e l’analisi delle registrazioni delle videocamere di sicurezza installate nell’area dello scalo aeroportuale. Dalle immagini è emerso che il 40enne, durante diversi turni di servizio, aveva utilizzato più volte il power bank della collega, approfittando della presenza del dispositivo nell’area comune.

L’appropriazione e la scoperta del responsabile

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, convinto che nessuno avrebbe notato la sparizione di un oggetto apparentemente di poco valore, ha deciso di appropriarsene definitivamente. Ha nascosto il power bank nella tasca del proprio giubbotto e si è allontanato dall’area riservata, pensando di passare inosservato.

Una volta individuato dalla Polizia di Frontiera, il 40enne ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli agenti in servizio a Catania. Ha quindi restituito il power bank alla legittima proprietaria, collaborando con le forze dell’ordine durante le fasi dell’accertamento.

Al termine degli adempimenti di rito, l’operatore aeroportuale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

IPA