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300 testuggini e 77 pappagalli, trasportati in condizioni non idonee e in parte appartenenti a specie protette dalla Convenzione di Washington, sono stati intercettati al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. L’uomo che li trasportava, un cittadino maltese, è stato deferito all’autorità giudiziaria dopo un intervento dei finanzieri e dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dei controlli contro il traffico illecito di animali.

Operazione congiunta al porto di Pozzallo

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, durante le attività di verifica, è stato individuato un cittadino maltese che stava per imbarcarsi su un catamarano diretto a Malta, trasportando all’interno di un’autovettura 300 testuggini e 77 pappagalli. Gli animali erano stipati in spazi non idonei e privi di adeguata termoregolazione, mettendo a rischio la loro salute.

Condizioni di trasporto e specie protette

L’ispezione ha permesso di accertare che gli animali viaggiavano in condizioni incompatibili con la loro natura. I veterinari dell’ASP di Ragusa, intervenuti sul posto, hanno confermato che la mancanza di spazi adeguati e di sistemi di termoregolazione avrebbe potuto causare gravi sofferenze agli esemplari. Successivi approfondimenti, affidati alla Squadra Operativa C.I.T.E.S. della Compagnia della Guardia di Finanza di Catania-Fontanarossa, hanno rivelato che 76 pappagalli appartenevano a specie tutelate dalla Convenzione di Washington, tra cui Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla e Cacatua alba.

Sequestro degli animali e affidamento

Il sequestro effettuato a Pozzallo , uno dei più rilevanti per quanto riguarda specie protette dalla Convenzione di Washington, ha portato all’affidamento immediato di tutti gli animali a un allevamento amatoriale dotato di strutture idonee. In questo modo, è stato garantito il benessere degli esemplari, sottratti a un destino di traffico illecito e potenziale maltrattamento.

Conseguenze legali per il responsabile

Il cittadino maltese è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e per violazioni della Legge 150/1992, che disciplina in Italia l’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

L’operazione ha confermato il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel presidio degli spazi doganali e nella lotta ai traffici illeciti, in particolare al commercio abusivo di specie animali protette. Il Protocollo d’intesa tra le due amministrazioni, rinnovato nel 2025, ha rafforzato la collaborazione per la tutela dell’ecosistema e del mercato legale.

GdF