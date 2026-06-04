Pozzolo e l'incidente d'auto, "esser positivo ad alcol test non vuol dire essere ubriaco, bastano 2 bicchieri"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Essere positivi all’alcoltest non significa essere ubriachi”. Lo ha detto Emanuele Pozzolo, risultato positivo, con un tasso alcolemico pari al doppio rispetto a quanto consentito dai limiti di legge, dopo un incidente d’auto a Cossato, in Piemonte. Il deputato di Futuro Nazionale ha detto di essere stato vittima di uno “sciacallaggio mediatico”.

Pozzolo e l’incidente d’auto, cosa è successo

Dell’incidente d’auto del 2 giugno a Cossato, nel Biellese, Emanuele Pozzolo ne ha paralto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

Il deputato di Futuro Nazionale era finito fuori strada con il suo Suv Mercedes mentre tornava a casa dopo un pranzo a Biella: ha perso il controllo del veicolo all’altezza di Vigliano Biellese finendo fuori dalla carreggiata all’interno di un fossato.

La Polizia Stradale hanno sottoposto Pozzolo all’alcoltest ed è è risultato positivo con un tasso alcolemico pari al doppio rispetto a quanto consentito dai limiti di legge.

“Essere positivo all’alcol test non vuol dire essere ubriaco”

A La Stampa Pozzolo (già finito sotto i riflettori nel 2024 a causa del colpo di revolver esploso a una festa di Capodanno che ferì il capo scorta di Delmastro) ha dato la sua versione dell’incidente.

“Essere positivo ad alcoltest non vuol dire essere ubriaco”, ha detto.

“Con le attuali leggi bastano due bicchieri di vino per raggiungere il valore che sarebbe risultato dai controlli effettuati dalla polizia stradale. Controlli ai quali mi sono sottoposto volontariamente”, ha aggiunto.

Poi Pozzolo ha spiegato: “Mettere in relazione l’uscita di strada con la positività all’alcoltest è fuorviante e bollarmi come ubriaco è da querela“.

Pozzolo e lo “sciacallaggio mediatico”

Il deputato di Futuro Nazionale ha parlato di “sciacallaggio mediatico” nei suoi confronti.

E Vannacci, il leader del suo partito, “riconosce gli atti di sciacallaggio politico“: per questo, ha detto Pozzolo, “non si è arrabbiato per la vicenda”.

“Uscire di strada quando si guida anche su lunghi percorsi è una cosa che può capitare a chiunque“, ha spiegato Pozzolo, che ha attribuito le cause dell’incidente alle condizioni meteo.

Per Pozzolo incidente causato dalla pioggia

“C’era un temporale e una pozzanghera ha causato l’effetto acquaplaning, forse c’è stato anche un problema con uno dei pneumatici posteriori”, ha detto.

E di fronte alla domanda se potendo tornare indietro eviterebbe di bere a pranzo, Pozzolo ha in pratica detto di no.

“Mi rimprovero di aver sottovalutato le condizioni meteo, non avrei dovuto mettermi al volante con quella pioggia”, ha spiegato.

Emanuele Pozzolo inoltre ha ribadito che non ci sarà alcuno stop alla sua attività politica nonostante la sua positività e il ritiro della patente.

“Stiamo organizzando Futuro Nazionale, non mi fermerò di certo adesso, continuerò a viaggiare girando con altri mezzi e il lavoro sul territorio va avanti”, ha detto.