Prada completa l'acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings, operazione da 1,25 miliardi di euro

Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni normative, Prada ha annunciato il completamento dell’acquisizione del marchio Versace da Capri Holdings. Il valore dell’operazione è di 1,25 miliardi di euro. Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, aveva già anticipato che col passaggio definitivo sarebbe diventato presidente esecutivo di Versace.

L’annuncio dell’acquisto

Il 2 dicembre 2025, come riporta l’ANSA, è stato annunciato il completamento dell’acquisizione di Versace da parte di Prada.

L’operazione era stata imbastita il 10 aprile, quando era stato trovato l’accordo definitivo con Capri Holdings per ottenere il 100% del famoso brand.

ANSA Miuccia Prada e Patrizio Bertelli ad un evento della Fondazione Prada

Prada ha definito VERSACE un brand ”fortemente complementare”, con un potenziale di crescita significativo e ancora parzialmente inespresso.

L’operazione ha un valore di 1,25 miliardi di euro in termini di enterprise value.

È un valore dato dalla somma della capitalizzazione di mercato al debito totale, al netto della liquidità e delle disponibilità liquide.

Il comunicato di Capri Holdings

A chiarire i termini della vendita ufficiale a Prada, è stata Capri Holdings.

Nel comunicato, riportato da La Repubblica, viene specificato che l’operazione è di 1,375 miliardi di dollari “in contanti, soggetta ad alcuni aggiustamenti”.

“Con il completamento con successo della vendita di Versace, prevediamo di utilizzare il ricavato per rimborsare la maggior parte del nostro debito, il che rafforzerà notevolmente il nostro bilancio”, ha dichiarato John D. Idol, Presidente e Amministratore Delegato di Capri Holdings.

Lo stesso John D. Idol ha ringraziato “tutto il team Versace per la dedizione e il contributo”, nominalmente Donatella Versace, diventata ambassador del brand, il direttore creativo Dario Vitale e il CEO Emmanuel Gintzburger per “la loro straordinaria leadership e l’impegno profuso nell’evoluzione del marchio”.

Come cambia l’organigramma

Dal passaggio annunciato di Versace a Prada, erano già stati effettuati dei cambiamenti nei ruoli strategici del brand.

Dario Vitale è stato nominato direttore creativo del marchio, che ha presentato la sua prima collezione nel settembre scorso.

Lorenzo Bertelli, figlio maggiore di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, aveva anticipato il suo ruolo di presidente esecutivo del brand.

Inoltre ha mantenuto, come specificato dall’ANSA, le sue posizioni come direttore marketing e responsabile della Corporate social responsibility dell’intero gruppo Prada.