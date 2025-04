Prada compra Versace per 1,25 miliardi di euro, la Medusa torna italiana dopo oltre 6 anni: boom in Borsa

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Prada ha annunciato di aver acquisito il 100% di Versace da Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. Prima dell’annuncio, le azioni di Prada Hong Kong, dove è quotata dal 2011, sono salite di quasi il 5%. La Medusa torna italiana dopo oltre 6 anni negli Usa.

L’annuncio di Prada

L’annuncio è arrivato da Prada, il gruppo guidato da Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo (nonché marito di Miuccia Prada, con cui conduce l’azienda), nel pomeriggio di giovedì 10 aprile.

All’interno del Gruppo, stando al comunicato ufficiale, Versace manterrà il proprio Dna creativo e la propria autenticità culturale, beneficiando al contempo della forza della piattaforma del Gruppo, incluso il know-how industriale e le competenze sviluppate in ambito retail e nei processi operativi.

Fonte foto: Getty Miuccia Prada in uno scatto durante la Fashion Week di Parigi, il 13 marzo 2025

Lo stesso Bertelli ha dichiarato che “siamo lieti di accogliere Versace nel gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all’eredità di Versace. La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione”.

Gli ha fatto eco Andrea Guerra, amministratore delegato di Prada: “L’acquisizione di Versace rappresenta un passo ulteriore nel percorso evolutivo del nostro Gruppo e aggiunge una nuova dimensione, diversa e complementare. L’infrastruttura del gruppo è forte, abbiamo verticalizzato le organizzazioni dei nostri brand, e abbiamo rafforzato le nostre routine e i nostri processi. Ci sentiamo pronti ad aprire questo nuovo capitolo. Versace ha un potenziale enorme. Il cammino sarà molto lungo e richiederà pazienza e disciplina nell’esecuzione. L’evoluzione di un marchio necessita di tempo e di cura continua. Voglio ringraziare Capri Holdings per aver preservato ee ulteriormente arricchito l’heritage di questo magnifico brand. Nonostante il periodo di grande incertezza, guardiamo al futuro con fiducia, proiettati su una visione strategica di lungo termine”.

I dettagli dell’accordo

Il closing, aggiunge ANSA, è previsto nel corso della seconda parte del 2025.

Prevede l’acquisizione del 100% di Versace per un controvalore (enterprise value) pari a 1,25 miliardi di euro (o 1,375 miliardi di dollari su base cash-free e debt-free).

Il corrispettivo in contanti verrà determinato al closing, tenendo conto di aggiustamenti basati su capitale circolante e posizione finanziaria netta.

Inoltre, Prada ha sottoscritto un nuovo finanziamento da 1,5 miliardi (1 miliardo term-loan e mezzo miliardo bridge facility).

L’operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Prada e Capri Holdings.

Nell’operazione Citigroup e Goldman Sachs hanno agito in qualità di advisor finanziari.

Bnp Paribas e Intesa hanno agito in qualità di banche sottoscrittrici del finanziamento.

Versace torna italiana dopo oltre 6 anni

Fondata nel 1978 a Milano, Versace è una delle principali maison di moda internazionali ed emblema del lusso italiano nel mondo.

Torna quindi in mani italiane dopo oltre 6 anni negli Stati Uniti, con Prada che l’ha acquistata dall’americana Capri Holdings per 1,25 miliardi di euro.

Capri Holdings, che nel suo portafoglio, annovera marchi di lusso come Michael Kors e Jimmy Choo, aveva acquisito Versace per 2,1 miliardi di dollari nel 2018, nell’ambito di un piano per creare un gruppo globale di moda di lusso.

Nel 2023, Capri aveva accettato di vendersi al proprietario di Coach, Tapestry, per 8,5 miliardi di dollari, ma l’accordo era saltato nel 2024 dopo che la Federal Trade Commission aveva dichiarato che l’unione avrebbe danneggiato la concorrenza nel mercato delle borse di lusso a prezzi accessibili.

L’affare fallito, oltre alle scarse prestazioni di Versace, ha fatto aumentare la pressione su Capri per vendere l’azienda in difficoltà, come sottolineato dall’AGI.

L’accordo nonostante i dazi di Trump

L’accordo è arrivato nonostante le oscillazioni dei mercati e l’impatto incerto dei dazi, che hanno già colpito duramente il settore del lusso.

Prima dell’accordo, il Wall Street Journal aveva definito “incerte” le trattative per la chiusura.